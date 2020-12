Dernbach (ots) - Auch einige Tage nach dem Start der Verteilaktion für kostenlose FFP2-Schutzmasken durch deutsche Apotheken ist die Versorgungslage angespannt. Viele Apotheken können die geforderten Masken für Senioren und Risikopatienten nicht anbieten, weil Lieferketten nicht funktionieren oder eigene Kapazitäten überlastet sind. "Wir kennen als erfahrener Maskenproduzent der ersten Stunde diese Probleme und haben durch weitreichende Kontakte und vorausschauendes Logistik-Management eine funktionierende Lösung parat!" kündigt Mank Geschäftsführer Lothar Hümmerich an.Ab sofort ist das Westerwälder Traditionsunternehmen (www.mank.de (https://www.mank.de)) in der Lage, aus einem großen Lagerbestand zertifizierte FFP2 Masken aus deutscher Produktion zu liefern. Mehr noch: "Auf Wunsch bieten wir Apotheken einen Mehrwert in Form von praxisgerechten Konfektionierungen in 3er oder 6er Packungen. Die Ausgabe an die Berechtigten wird durch diese Vorarbeit deutlich beschleunigt!" führt Lothar Hümmerich aus.Sämtliche angebotenen FFP2 Schutzmasken von Mank verfügen über vom Gesetzgeber geforderte Merkmale: Sie sind CE zertifiziert, tragen die entsprechende Prüfnummer und zeigen dem Anwender auf einen Blick, wie lange sie verwendet werden dürfen (MHD). Zudem sind die Masken in ausreichender Stückzahl sofort und auf Wunsch per 24-Stunden Express-Zustellung verfügbar und bieten dem Anwender die von seiner Apotheke gewohnte sichere Kompetenz.Man ist bei Mank sowohl vom technischen Know-How als auch von den Logistik-Kapazitäten her sehr gut aufgestellt und hat kurzfristig die Möglichkeit, auch größere Anfragen schnell und zuverlässig zu bedienen. Das Mank Converting Segment (www.sovieshop.de (https://www.sovieshop.de) - Express-Hotline: +49 (0)2689 - 9415.4747) ist seit vielen Jahren mit Reinigungs- und Hygieneprodukte für Industrie, Medizin und Handel weltweit eine feste Größe. Von diesen Erfahrungen können jetzt auch die betroffenen Apotheken und deren Kunden profitieren.Pressekontakt:Mank GmbH - Designed Paper ProductsChristian HümmerichIndustriepark Urbacher Wald / Ringstraße 36D-56307 Dernbachc.huemmerich@mank.dewww.mank.dewww.sovieshop.deTel.: 0 26 89 / 9 41 51 70Original-Content von: Mank Designed Paper Products, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/143081/4797395