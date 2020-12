Der Corona-Impfstoff von BioNTech und Pfizer hat am Montag in der EU die Zulassung erhalten. Damit ist der Weg nun frei für den baldigen Impfstart. Die ersten Auslieferungen des Corona-Impfstoffs können nach Angaben des Herstellers BioNTech an diesem Mittwoch starten. Bis Ende des Jahres stünden 12,5 Millionen Dosen für die EU bereit, teilte BioNTech-Geschäftsvorstand Sean Marett am Dienstag im Rahmen einer Pressekonferenz mit.Die Impfdosen werden derzeit im Werk des US-amerikanischen BioNTech-Partners ...

