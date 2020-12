2021 deutet sich ein Wachstumsjahr für die Weltwirtschaft an: In den ersten Monaten des Jahres 2021 wird es noch ein Nebeneinander von Lockdown-Maßnahmen und geld- bzw. fiskalpolitischen Maßnahmen zur Stimulierung geben. In der zweiten Jahreshälfte wird man mit der Bewertung der Wirksamkeit der Impfungen beginnen, damit die Volkswirtschaften sowohl intern als auch gegenseitig wieder geöffnet werden ...

