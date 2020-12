Mehrere Ökostromanbieter und die GLS Bank wollen unter dem Namen Ladegrün deutschlandweit 4.000 Ladepunkte für E-Autos errichten, an denen grüner Strom "getankt" werden kann. Das Fahren von Elektroautos ergibt vor allem dann Sinn für mehr Klimaschutz und das Vorantreiben der Energiewende, wenn die Akkus mit Ökostrom geladen werden. Genau diesem Thema will sich jetzt die Genossenschaft Ladegrün widmen. Der Zusammenschluss aus den Ökostromanbietern Elektrizitätswerke Schönau, Greenpeace Energy, Inselwerke und Naturstrom sowie der GLS Bank will in den kommenden fünf ...

