Das Jahr 2020 hat wegen der Coronapandemie der Wirtschaft in allen Bundesländern in Österreich deutlich zugesetzt. Vor allem Tourismus, Teile des Handels und Dienstleistungen erlitten aufgrund der Lockdown-Maßnahmen im März sowie im November starke Rückgänge in der Wertschöpfung. Am härtesten traf es laut einer Analyse der UniCredit das Tourismus-Bundesland Tirol mit einem prognostizierten Rückgang ...

Den vollständigen Artikel lesen ...