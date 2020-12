St. Gallen (ots) - Die 18-jährige Shania Colombo sicherte sich an den SwissSkills-Championships mit 84,19 Punkten nicht nur den ersten Platz bei den Restaurationsfachleuten. Sie war auch die Beste aller Schweizer Berufsmeisterinnen und Berufsmeister. Dafür gewann sie die Debrunner Acifer Trophy: einen Ford Puma Hybrid von Debrunner Acifer zur freien Nutzung während eines Jahres.Sie hat ihre Lehre im Restaurant Hof zu Wil absolviert und ist die beste Lernende der Schweiz: Shania Colombo überzeugte die Jury an den SwissSkills-Championships, den Schweizer Berufsmeisterschaften. Die Restaurationsfachfrau EFZ räumte nicht nur in ihrem eigenen Fachgebiet ab, sondern mit 84,19 von 100 Punkten auch über die gesamten Berufsmeisterschaften hinweg - und die wurden 2020 in 60 verschiedenen Berufen durchgeführt.Debrunner Acifer offeriert ein AutoAls Schweizer Berufsmeisterin mit der höchsten Punktzahl darf die junge Restaurationsfachfrau aus Münchwilen TG traditionsgemäss die Debrunner Acifer Trophy entgegennehmen. "Ich wusste nichts von dem Preis", sagt sie und freut sich deshalb umso mehr darüber. Am 11. Dezember hat ihr Armin Lutz, Leiter Marketing & Kommunikation der Debrunner Koenig Gruppe, im Handwerkerzentrum von Debrunner Acifer in St. Gallen die Trophy in Form eines Ford Puma Hybrid übergeben. "Mit der Debrunner Acifer Trophy würdigen wir als SwissSkills-Gold-Partner die hervorragenden Resultate junger Berufstalente. Gleichzeitig wollen wir damit den Berufsnachwuchs zu Höchstleistungen motivieren", sagt Armin Lutz.Teilnahme an den WorldSkills 2022 in ShanghaiDie Debrunner Acifer Trophy honoriert bereits seit 15 Jahren die Spitzenleistungen von Schweizer Berufstalenten und offeriert der besten Berufsmeisterin oder dem besten Berufsmeister ein Auto zur freien Nutzung während eines Jahres. Als Meisterin ihres Berufs darf Shania Colombo 2022 bei den WorldSkills in Shanghai gegen die Berufs-Weltelite antreten und ihr Talent noch einmal in einem Wettbewerb beweisen.www.d-a.ch/da-trophy-2020 (http://www.d-a.ch/da-trophy-2020)Debrunner Acifer AGDie Debrunner Acifer AG ist Teil der Debrunner Koenig Gruppe, die 1755 gegründet wurde und heute zu den traditionsreichsten Unternehmen der Schweiz gehört. Der kompetente B-2-B-Handelspartner und Dienstleister ist mit den Geschäftsbereichen "Stahl & Metalle" und "Technische Produkte" am Markt tätig. Mit dem Bereich "Stahl & Metalle" bedient die Unternehmensgruppe den nationalen Markt mit einem breiten Sortiment ab Zentral- und Regionallagern und einer Vielfalt an Anarbeitungsdienstleistungen. Der zweite Geschäftsbereich "Technische Produkte" deckt weitere Produkte und Dienstleistungen der Bau-, Industrie- und Handwerkerkunden ab. Dazu gehören Tiefbau, Wasser- und Gebäudetechnik, Befestigungstechnik, Werkzeuge, Maschinen und Arbeitsschutz.Die national tätige Debrunner Acifer AG führt ein breites Sortiment von rund 160'000 Artikeln. Das Unternehmen ist an über 20 Standorten in der ganzen Schweiz vertreten und verfügt über eine eigene Lastwagenflotte sowie zwei moderne Zentrallager. Die lokalen Handwerkerzentren bieten Profi-Handwerkern und KMUs raschen Zugriff auf ein breites Sortiment an Werkzeugen und Maschinen, Arbeitsschutz, Befestigungstechnik, Haustechnik und Spenglerei-Halbfabrikaten.www.d-a.ch (http://www.d-a.ch)Pressekontakt:Debrunner Koenig Management AGArmin LutzLeiter Marketing & KommunikationHinterlauben 89004 St. Gallen+41 58 235 01 01alutz@dkm.chwww.dkm.chOriginal-Content von: Debrunner Acifer AG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100053189/100862215