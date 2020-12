Mainz (ots) -ZDFinfo setzt seine Reihe "Mythos - Die großen Rätsel der Geschichte" fort - am Freitag, 25. Dezember 2020, 20.15 Uhr, mit einer neuen Folge über "Die Suche nach Atlantis". In der ZDFmediathek steht der Film ab Freitag, 25. Dezember 2020, 10.00 Uhr, bereit. Vier weitere neue Folgen stehen am Montag, 8., und Dienstag, 9. Februar 2021, erstmals auf dem ZDFinfo-Programm.Vor fast 2500 Jahren beschrieb Platon Atlantis als eine versunkene Zivilisation am Anfang der Zeit - ein Inselreich mit prächtiger Natur, faszinierenden Bauten und sagenhaftem Luxus. Doch dann soll Atlantis innerhalb eines Tages und einer Nacht durch eine verheerende Naturkatastrophe untergegangen sein. Die ZDFinfo-Doku "Mythos - Die größten Rätsel der Geschichte: Die Suche nach Atlantis" schildert, wie Wissenschaftler der versunkenen Stadt auf die Spur kommen wollen. Der amerikanische Archäologe Richard Freund sucht zum Beispiel Spuren von Atlantis in Südspanien an der Meerenge von Gibraltar - nach der Ortsbeschreibung von Platon: "hinter den Säulen des Herakles".Andere Forscher vermuten Atlantis im Mittelmeerraum, der Heimat Platons. Heißester Kandidat: die griechische Vulkaninsel Santorin. Dort soll sich in vorantiker Zeit eine gewaltige Katastrophe ereignet haben - die Geologin Evi Nomikou sucht im Gestein der Insel nach Hinweisen. Die Suche nach Atlantis beflügelt allerdings nicht nur Wissenschaftler, sondern auch Hobbyforscher. Manche verorten den Inselstaat in Afrika - andere sehen in Atlantis eine Raumstation Außerirdischer.Die Dokumentation von Alexander Landsberger ist erneut am Mittwoch, 6. Januar 2021, 23.15 Uhr, in ZDFinfo zu sehen - umrahmt von den bisherigen fünf Folgen dieser "Mythos"-Reihe, die ZDFinfo erstmals im August 2020 gesendet hatte. Von 20.15 bis 0.45 Uhr sind von "Der Schatz des Nibelungen" bis zur "Suche nach Attilas Grab" sechs "Mythos - Die größten Rätsel der Geschichte"-Dokus im Block zu sehen.Vier weitere neue Folgen über geheimnisvolle Ereignisse und rätselhafte Überlieferungen sendet ZDFinfo erstmals am Montag, 8. Februar 2021, 20.15 und 21.00 Uhr, mit "Geister und Gespenster" und "Das Geheimnis der Werwölfe" sowie am Dienstag, 9. Februar 2021, 20.15 und 21.00 Uhr, mit "Der Fluch des Pharao" und "Das Geheimnis der Sintflut".Ansprechpartner: Thomas Hagedorn, Telefon: 06131 - 70-13802;Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.de (mailto:pressedesk@zdf.de)Fotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, 06131 - 70-16100, und über https://presseportal.zdf.de/presse/mythosPressemappe: https://presseportal.zdf.de/pm/neue-geschichts-dokus-in-zdfinfo-1/ZDFmediathek:"Mythos - Die größten Rätsel der Geschichte: Der Schatz der Nibelungen": https://kurz.zdf.de/q4C/"Mythos - Die größten Rätsel der Geschichte: Die Suche nach Attilas Grab": https://kurz.zdf.de/c1Je/ZDFinfo in der ZDFmediathek: https://zdfinfo.dehttps://twitter.com/ZDFpresse Pressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDFinfo, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/105413/4797660