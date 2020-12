Mainz (ots) - Horst Lichter geht wieder auf Tour. Nach seinen Fahrten durch Kroatien, Südfrankreich und Norwegen in den vergangenen Jahren führt die Reise in diesem Jahr durch Deutschland. In der einstündigen Dokumentation "Horst Lichter sucht das Glück - Eine Reise durch Deutschland" ist er mit dem Motorrad unterwegs entlang der ehemaligen innerdeutschen Grenze - am Freitag, 25. Dezember 2020, um 19.15 Uhr im ZDF. Bereits ab Donnerstag, 24. Dezember 2020, 10.00 Uhr, steht die Sendung in der ZDFmediathek zum Abruf bereit.Die Reise entlang der ehemaligen innerdeutschen Grenze startet im Dreiländereck zwischen Tschechien, Bayern und Sachsen. Horst Lichter trifft auf seinem Weg an die Ostsee unter anderen die Sängerin Stefanie Hertel, die ehemalige Bahnradsportlerin Kristina Vogel sowie den Musiker Wolfgang Niedecken.Auf seiner Tour möchte Horst Lichter erfahren, was für die Menschen 30 Jahre nach der Wiedervereinigung an den Orten der einstigen Trennung Glück bedeutet. Er begegnet ganz unterschiedlichen Menschen: Ob beim Botschafter des Grünen Bandes, Mario Goldstein, oder bei Prinz Michael-Benedikt von Sachsen-Weimar-Eisenach - immer geht es um die Frage nach dem ganz persönlichen Glück: wie man es findet, aber auch wie man es wieder verlieren kann. Neben den "Glücksrezepten" seiner Gesprächspartner gibt Horst Lichter auch einiges preis über sein eigenes Lebensglück.Die Glückssuche des beliebten TV-Stars Horst Lichter ist ein Roadmovie mit wunderschönen Landschaftsaufnahmen und knatterndem Motorrad, aber auch eine stille und manchmal nachdenkliche Suche nach den Dingen, die im Leben wirklich zählen.Ansprechpartner: Stefan Unglaube, Telefon: 06131 - 70-12186;Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.de (mailto:pressedesk@zdf.de) Fotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon: 06131 - 70-16100, und über https://presseportal.zdf.de/presse/horstlichtersuchtdasglueckSendungsseite in der ZDFmediathek: https://kurz.zdf.de/qeDxtw/https://twitter.com/ZDFpresse (http://twitter.com/zdfpresse)Pressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/4797677