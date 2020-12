DJ MIDDAY BRIEFING - Unternehmen und Märkte

Der Markt-Überblick am Mittag, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

AKTIENMÄRKTE (12:55 Uhr)

INDEX Stand +-% +-% YTD S&P-500-Future 3.697,25 +0,14% +14,34% Euro-Stoxx-50 3.481,68 +0,96% -7,03% Stoxx-50 3.040,44 +0,74% -10,65% DAX 13.380,83 +1,02% +0,99% FTSE 6.434,39 +0,28% -14,93% CAC 5.440,20 +0,87% -9,00% Nikkei-225 26.436,39 -1,04% +11,75% EUREX Stand +/- Punkte Bund-Future 177,63 -0,23

ROHSTOFFMÄRKTE

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 47,41 47,97 -1,2% -0,56 -7,2% Brent/ICE 50,49 50,91 -0,8% -0,42 -16,6% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.872,48 1.877,00 -0,2% -4,53 +23,4% Silber (Spot) 25,94 26,18 -0,9% -0,24 +45,3% Platin (Spot) 1.019,00 1.013,30 +0,6% +5,70 +5,6% Kupfer-Future 3,52 3,57 -1,5% -0,05 +24,6%

Die Ölpreise geben mit andauernden Nachfragesorgen etwas nach. Der Goldpreis zeigt sich knapp behauptet.

AUSBLICK AKTIEN USA

Zum Start an den US-Börsen am Dienstag zeichnen sich kleine Gewinne bei den Indizes ab. Für Zuversicht sorgt das nun endlich verabschiedete 900-Milliarden-Dollar-Maßnahmenpaket der Regierung. Optimistisch stimmt ferner der sich global weiter verbreitende Einsatz erster Impfstoffe gegen das Coronavirus.

Dem stehen Unsicherheiten entgegen, was die Entdeckung von und die Bedrohung durch eine Virusmutation in Großbritannien betrifft und vor allem die Wirksamkeit des Impfstoffs dagegen. Der Impstoffentwickler Biontech selbst hat sich zuversichtlich geäußert, dass sein Stoff auch gegen die Mutation wirken dürfte. Andernfalls sei eine wirksame Impfstoffvariante relativ zügig entwickelbar.

Die neuerlichen internationalen Abriegelungen gegenüber Großbritannien könnten unterdessen das globale Wachstum beeinträchtigen, je nachdem wie lange sie aus Vorsichtsgründen aufrecht erhalten werden müssen, so die Sorge im Handel.

Impulse könnten konjunkturseitig die BIP-Daten für das dritte Quartal bringen, allerdings handelt es sich dabei bereits um die dritte Lesung. Daneben stehen Immobiliendaten und der Index des Verbrauchervertrauens auf der Agenda.

AUSBLICK KONJUNKTUR +

- US 14:30 BIP 3Q (3. Veröffentlichung) annualisiert PROGNOSE: +33,1% gg Vq 2. Veröff.: +33,1% gg Vq 2. Quartal: -31,4% gg Vq BIP-Deflator PROGNOSE: +3,6% gg Vq 2. Veröff.: +3,6% gg Vq 2. Quartal: -1,8% gg Vq 16:00 Verkauf bestehender Häuser November PROGNOSE: -2,2% gg Vm zuvor: +4,3% gg Vm 16:00 Index des Verbrauchervertrauens Dezember PROGNOSE: 97,5 zuvor: 96,1 22:30 Rohöllagerbestandsdaten (Woche) des privaten American Petroleum Institute (API)

FINANZMÄRKTE EUROPA

Nach dem Kursrutsch vom Vortag können sich die europäischen Börsen am Dienstag schon wieder kräftig erholen. Händler sprechen allerdings von einem dünnen Geschäft. Deshalb könnten bereits kleine Verkaufs- und Kaufaufträge für vergleichsweise deutliche Kursausschläge sorgen, und das nach beiden Seiten. Etwas gelegt haben sich die Sorgen um die mutierten Varianten des Coronavirus. So geht Biontech davon aus, dass ihr Produkt wahrscheinlich auch gegen Mutationen wirkt. Ein Unsicherheitsfaktor bleiben die Brexit-Verhandlungen. Mit Erleichterung wird zudem zur Kenntnis genommen, dass das 900 Milliarden US-Dollar schwere Fiskalpaket endlich im Kongress verabschiedet wurde. Im DAX steigen Bayer um 2,8 und Infineon um 2,7 Prozent. Generell sind Technologie-Titel gefragt, ihr europäischer Stoxx-Branchenindex nimmt mit einem Plus von 1,6 Prozent die Spitzenposition bei den Sektoren ein. Der Index der Telekom-Aktien kann sich nur knapp behaupten. Hier fallen Telefonica um 0,8 Prozent und Vodafone um 0,6 Prozent. Etwas unter Druck stehen mit einem Minus von 1,4 Prozent auch Astrazeneca, nachdem sich ein Asthma-Mittel als wenig wirksam erwiesen hat. Positiv wird der Bericht der Hornbach Holding zum dritten Quartal eingestuft. Die Aktien der Hornbach Holding legen 9 Prozent zu, Hornbach Baumarkt um 5,3 Prozent. Für die Aktie des Möbelhändlers DFS Furniture geht es an der Börse in London um 8 Prozent nach oben. Nach einem guten ersten Halbjahr im laufenden Geschäftsjahr 2020/21 geht das Unternehmen davon aus, beim Vorsteuergewinn die obere Hälfte der Markterwartung zu erreichen.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % Di, 8:22 Mo, 17:15 % YTD EUR/USD 1,2241 +0,02% 1,2223 1,2218 +9,1% EUR/JPY 126,56 +0,07% 126,44 126,41 +3,8% EUR/CHF 1,0833 -0,12% 1,0840 1,0837 -0,2% EUR/GBP 0,9125 +0,28% 0,9120 0,9170 +7,8% USD/JPY 103,40 +0,06% 103,42 103,47 -4,9% GBP/USD 1,3409 -0,30% 1,3405 1,3322 +1,2% USD/CNH (Offshore) 6,5327 -0,04% 6,5430 6,5382 -6,2% Bitcoin BTC/USD 23.142,00 -0,25% 22.813,50 23.070,75 +221,0%

Am Devisenmarkt tut sich wenig. Der Dollar-Index legt 0,2 Prozent zu. Der Euro notiert etwas höher bei rund 1,2240 Dollar, gegenüber 1,2218 am Montagabend.

FINANZMÄRKTE OSTASIEN

Die ostasiatischen Aktienmärkte reagierten mit einem Tag Verspätung auf die Entdeckung einer Coronavirus-Mutation in Großbritannien. Dabei hatten sich die Verluste im Verlauf des Handels ausgeweitet. Die Sorge sei, dass die insbesondere in Europa darauf erfolgten verschärften Maßnahmen im Reiseverkehr und beim Gütertransport negative wirtschaftliche Folgen bedeuten könnten. In Schanghai war von andauernden US-chinesischen Spannungen als Belastungsfaktor die Rede, nachdem die US-Regierung die Einreisebestimmungen für chinesische Funktionäre verschärft hatte. In Sydney belastete ein schwach ausgefallenes Verbrauchervertrauen, obwohl es Signale gibt, dass sich der jüngste Ausbruch einer Infektionswelle in Sydney wieder verlangsamt. Unter Druck standen an den Aktienmärkten die üblichen Verdächtigen bei Verschärfungen der Corona-Krise, wie Aktien aus dem Reise- und Transportsektor. Korean Air Lines gaben um 2,6 Prozent nach, Qantas um 1,8 Prozent, Japan Air Lines und ANA um 2,3 Prozent, Cathay Pacific um 2,0 und 1,3 Prozent und Air China um 3,3 Prozent. Für Anta Sport ging es in Hongkong gegen die breite Abwärtsbewegung um 3,6 Prozent nach oben. Hier stützte die Nachricht über den Verkauf der Tochter Precor für 420 Millionen Dollar an den Heimtrainerhersteller Peloton. Zu den größeren Verlierern in Australien gehörten Aktien aus dem Rohstoffsektor. BHP, Rio Tinto und Fortescue verloren 1,8, 2,7 bzw 2,3 Prozent. Verkauft wurden mit den zuletzt gesunkenen Ölpreisen auch Ölwerte wie Santos (-3,3 Prozent), Oil Search (-3,1 Prozent) und Woodside Petroleum (-3,1 Prozent).

CREDIT

Nach dem rasanten Anstieg zu Wochenbeginn bilden sich die Risikoprämien am Dienstag nur leicht zurück. Die Spreads beim iTraxx Crossover weiten sich sogar etwas aus. Für etwas Entspannung sorgen die Aussagen einiger Wissenschaftler, die sich zuversichtlich zeigen, dass die gerade zugelassenen Impfstoffe auch gegen Covid-19-Mutationen wirksam sind. Dennoch bleiben die Anleger vorsichtig, auch mit Blick auf die laufenden Brexit-Verhandlungen. Im Handel geht man davon aus, dass sich das Geschäft am Kreditmarkt in den kommenden Tagen zusehends ausdünnen wird.

UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 7.30 UHR

Biontech kennt Impfstoff-Wirksamkeit auf Corona-Mutation binnen 2 Wochen

Biontech-CEO Ugur Sahin geht davon aus, dass der von dem Mainzer Konzern entwickelte Covid-19-Impfstoff auch gegen die neue Mutation des Coronavirus wirksam ist. Den Beweis werde er aber erst in zwei Wochen haben, wenn Biontech Daten von derzeit laufenden Versuchen mit der Covid-19-Mutation vorliegen. Derzeit sieht Sahin keine Notwendigkeit, die Impfstoff-Spezifikationen an die Mutation anzupassen, technisch sei dies aber innerhalb von sechs Wochen machbar, sagte Sahin am Dienstag bei einer Online-Pressekonferenz.

BVR senkt Wachstumsprognose für 2021

Wegen des schwächeren Winterhalbjahrs hat der Bundesverband der Deutschen Volksbanken und Raiffeisenbanken (BVR) seine Erwartung für das deutsche Wachstum im Jahr 2021 deutlich herabgesetzt. Gegenüber der Sommer-Prognose werde die Prognose zum Anstieg des Bruttoinlandsproduktes (BIP) von 5,0 auf 3,2 Prozent vermindert, teilte der BVR in Berlin mit. Der Prognosewert für 2020 werde hingegen merklich aufwärtsrevidiert, von bisher 7,0 Prozent Rückgang auf minus 5,5 Prozent, denn die Entwicklung im Sommerhalbjahr sei günstiger ausgefallen als gedacht.

Europäischer Nutzfahrzeugmarkt im November leicht im Plus

December 22, 2020 06:57 ET (11:57 GMT)

Der europäische Nutzfahrzeugmarkt hat im November einen leichten Anstieg verzeichnet. In der EU, der Freihandelszone Efta und Großbritannien wurden insgesamt 207.118 Nutzfahrzeuge neu zugelassen, das waren 0,7 Prozent mehr als im Vorjahresmonat, wie der Herstellerverband ACEA mitteilte. Die Nachfrage nach Transportern und Bussen habe sich abgeschwächt, während das Lkw-Segment positiv zum Ergebnis der Region beitrug. In den elf Monaten von Januar bis November schrumpfte der Markt wegen der pandemiebedingten Einbrüche im Frühjahr und Sommer um 20,8 Prozent.

Hornbach Holding erzielt Gewinnsprung - Nachfrage weiter enorm

Die Hornbach-Gruppe hat angesichts der anhaltenden Nachfrage im dritten Geschäftsquartal den Gewinn deutlich überproportional zum Umsatz gesteigert. Die Verbraucher geben auch in der zweiten Corona-Infektionswelle deutlich mehr Geld für ein schöneres Zuhause oder Renovierungsprojekte aus, wie die Baumarktkette mitteilte. An der Prognose für das Geschäftsjahr per Ende Februar hält das Unternehmen "trotz Lockdown-Risiken" fest.

Asthma-Mittel von Astrazeneca verfehlt Studienziel

Der britische Pharmakonzern Astrazeneca hat einen Rückschlag mit einem Medikamentenkandidaten erlitten. Wie das Unternehmen mitteilte, hat das Mittel Tezepelumab zur Behandlung von schwerem Asthma den primären Endpunkt in einer Phase-3-Studie verfehlt. Eine erste Analyse der Studie signalisiere, dass ihr Design möglicherweise zum Ergebnis beigetragen hat, so Astrazeneca. Man werde die Daten nun genauer analysieren. "Wir sind weiterhin zuversichtlich, dass Tezepelumab das Potenzial hat, die Behandlung schwer asthmakranker Patienten zu verbessern", sagte Mene Pangalos, Executive Vice President für Biopharmaforschung und -entwicklung.

Easyjet einigt sich mit Airbus auf spätere Flugzeuglieferungen

Der Billigflieger Easyjet hat sich angesichts der Branchenkrise mit Airbus auf eine spätere Lieferung von 22 Flugzeugen geeinigt. Die für die Jahre 2022 und 2024 bestellten Maschinen werden nun 2027 und 2028 geliefert, wie die Easyjet plc mitteilte. Zudem hätten sich die beiden Unternehmen darauf verständigt, im kommenden Jahr keine Flugzeuge zu übernehmen. Für das Jahr 2023 gebe es die Option, die geplanten Auslieferungen dagegen dann um 30 Maschinen zu erhöhen.

Elliott gibt Übernahme von Schweizer Backwarenkonzern Aryzta auf

Der Schweizer Backwarenkonzern Aryzta muss keine feindliche Übernahme durch Elliott fürchten. "Elliott kann bestätigen, dass sein Übernahmeangebot für das Unternehmen hinfällig ist", teilte der Investor mit. Er reagierte damit auf die Ablehnung der Übernahmeofferte durch Aryzta am Freitag. Elliott hatte 80 Rappen je Aktie geboten, das Gesamtvolumen des Angebots betrug 794,5 Millionen Franken.

Endesa baut bis 2024 bis zu 1.200 Stellen ab

Der spanische Energieversorger Endesa setzt den Rotstift an. Wie der Konzern mitteilte, baut er bis 2024 bis zu 1.200 Stellen ab. Die Endesa SA hat eine entsprechende Vereinbarung mit den Gewerkschaften erzielt. Der Abbau ist Teil des laufenden Strategieplans, der die Digitalisierung von Prozessen vorsieht. Endesa rechnet mit einer Sonderbelastung von 390 Millionen Euro, was die Dividende für das Geschäftsjahr 2020 aber nicht beeinträchtigen soll.

Vodafone will Kabel Deutschland ganz - Elliott dient an

Vodafone gibt sich nicht mit seinem Mehrheitsanteil an Kabel Deutschland zufrieden. Der britische Telekomkonzern hat den Minderheitsaktionären, zu denen unter anderem der Hedgefonds Elliott gehört, eine Offerte für die in ihren Besitz noch befindlichen Aktien unterbreitet. Vodafone bietet eigenen Angaben zufolge 103 Euro in bar je Kabel-Deutschland-Aktie. Insgesamt habe die Offerte ein Volumen von bis zu 2,12 Milliarden Euro.

