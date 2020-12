Vancouver, British Columbia und Edmonton, Alberta - 22. Dezember 2020 - ( Eat Beyond Global Holdings Inc.) (CSE: EATS) (OTCPK: EATBF) (FWB: 988) ("Eat Beyond" oder das "Unternehmen"), ein Investment-Emittent mit Fokussierung auf den internationalen Markt für pflanzliche und alternative Lebensmittel, gibt bekannt, dass mit Unterstützung des Vertriebspartners KeHE die erste Supermarktkette seiner Portfoliofirma Nabati Foods Inc. ("Nabati") unter dem Namen "Food Bazaar Supermarket" in die Liste der US-Supermarktketten aufgenommen wurde. Die Kette umfasst 29 Ladengeschäfte in New York, New Jersey und Connecticut. Nabatis milchfreie Cheesecakes sind derzeit in 4 der insgesamt 29 Läden erhältlich.

Die in Edmonton ansässige Firma Nabati ist ein Anbieter von gesunden Nahrungsprodukten auf pflanzlicher Basis, die im gesamten nordamerikanischen Markt vertrieben werden. Alle Produkte sind laut Zertifizierung glutenfrei, milchfrei, gentechnikfrei, enthalten keine Eier und keinen raffinierten Zucker, und sind koscher- und vegan-zertifiziert.

Nabatis milchfreie Cheesecakes sind in mehr als 120 unabhängigen Läden überall in den Vereinigten Staaten erhältlich. Die Umsätze aus dem Verkauf von Nabatis milchfreiem Cheesecake und Nabati Cheeze verzeichneten im vergangenen Jahr ein Plus von 66 %.

"Nach den Rückmeldungen aus dem Verkauf zu schließen, sind unsere milchfreien Cheesecakes wirklich einzigartig. Es gibt derzeit nichts Vergleichbares am Markt!" weiß Ahmad Yehya, CEO von Nabati. "Wir haben bei all unseren Produkten eine monatelange Produktionswarteschlange und arbeiten derzeit mit Hochdruck an der Inbetriebnahme unserer zweiten Fertigungsanlage, damit wir mehrere Produktlinien gleichzeitig verarbeiten und die Produktionskapazität deutlich steigern können."

Nabati hat vor kurzem seinen Vertriebsmix um den Online-Handel und den Industrieverkauf erweitert. Damit wird das bereits hervorragend laufende Geschäft im Gemischtwaren- und Lebensmittelhandel zusätzlich abgerundet. Über den Industrieverkauf haben Drittanbietern von verpackten Konsumgütern die Möglichkeit, Nabati Cheeze als Zutat zu verwenden.

"Wir haben diese Produkte entwickelt, um die Lücke zwischen pflanzlichem Käse und Molkereikäse zu schließen. Wir waren mit den gängigen Produkten am Markt nicht zufrieden, es fühlte sich alles wie ein Kompromiss an", sagt Ahmad Yehya, CEO von Nabati. "Wir wollten ein Produkt herstellen, das direkt mit Molkereikäse konkurrieren kann. Unser Produkt ist so konzipiert, dass es schmilzt und sich genauso anfühlt wie Käse. Wir haben sogar die Verpackung an jene von Molkereikäse angepasst. Im Unterschied zu den Anbietern anderer pflanzlicher Käsemarken verkaufen wir unser Produkt nicht in einer 200-Gramm-Packung, sondern in einer 320-Gramm-Packung."

Nabati wird im Jahr 2021 auch Käsescheiben auf den Markt bringen, die schon jetzt nachgefragt werden.

"Von vielen der erfolgreichen Unternehmern in diesem Sektor haben wir gehört, dass man die Leute nur dann wirklich dazu bringen kann, auf pflanzliche Lebensmittel umzusteigen, wenn man etwas herstellt, das genauso gut oder noch besser schmeckt als das bisherige Produkt", weiß Patrick Morris, CEO von Eat Beyond. "Genau das hat Nabati erreicht. Sie haben sich geweigert, Abstriche beim Geschmack hinzunehmen, und das macht sich jetzt bezahlt."

