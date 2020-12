Zayn Malik zeigt seinen unverwechselbaren Stil mit einem speziellen Avatar und einer Botschaft für Harry Potter: Fans von Puzzles Spells

Zynga Inc. (Nasdaq: ZNGA), ein weltweit führender Anbieter im Bereich der interaktiven Unterhaltung, gab bekannt, dass im kürzlich veröffentlichten Handyspiel Harry Potter: Puzzles Spells die Winterferien eingeläutet werden. Offiziell lizenziert von Warner Bros. Games und unter dem Label Portkey Games veröffentlicht, werden die Spieler des Spiels den ganzen Dezember über mit einer Reihe von weihnachtlichen Festivitäten verwöhnt, die von speziellen, zeitlich begrenzten Sammel-Events bis hin zu einer Vielzahl von Weihnachtsdekorationen und Überraschungen reichen.

Im Spiel können die Spieler Karten sammeln, um das neue, zeitlich begrenzte "Christmas in the Wizarding World"-Album ("Weihnachten in der Zaubererwelt") zu vervollständigen, um ein mystisches Einhorn als magische Begleitkreatur zu erhalten. Später im Monat wird Hogwarts durch die Feiertagsdekoration und das Wetter in ein winterliches, zauberhaftes Wunderland verwandelt, wenn die Spieler auf ihrem Spielbrett auf fallende Schneeflocken treffen, die gesammelt werden können, um Belohnungen zu erhalten. Die farbenfrohen "Wizard Cracker"-Zaubersprüche werden unverhofft in den Puzzles auftauchen und den Spielern beim Lösen der Puzzles in diesem magischen Match-3-Spiel einen zusätzlichen Schub an Edelsteinen bescheren und somit die Festtage einläuten.

Der internationale Künstler und bekannte Harry-Potter-Fan Zayn Malik hat eng mit dem Zynga-Team zusammengearbeitet, um neue Personalisierungselemente für den magischen Match-3-Titel zu entwickeln. Um mehr naturgetreue Merkmale für seinen Avatar in Harry Potter: Puzzles Spells zu replizieren, arbeitete Zayn an der Erstellung neuer Augenbrauen-, Ohrring-, Bart- und Augenanpassungen, die im neuen Jahr für alle Spieler im Spiel verfügbar sein werden. Malik hat im Dezember Grafiken seines Avatars im Spiel auf seinen eigenen sozialen Kanälen geteilt, mit der Aufforderung an seine Fans und Mitspieler, ihre eigenen Bilder zu teilen.

Zusätzlich können die Spieler mit dem Erscheinen des Kalenders an Heiligabend auch die sozialen Kanäle von Harry Potter: Puzzles Spells besuchen, um in der letzten Woche des Jahres weitere Überraschungen und Weihnachtsfreude zu erleben.

"Es hat mir wirklich Spaß gemacht, mit dem Zynga-Team zusammenzuarbeiten und neue Elemente für den Avatar-Creator zu entwickeln", so Zayn Malik. "Ich habe das Gefühl, dass es viel mehr Spaß macht, die animierte Version von mir selbst im Spiel zu sehen, und mit diesen neuen Individualisierungen, die bald kommen werden, werden alle Spieler die Möglichkeit haben, sich noch stärker mit dem Spiel verbunden zu fühlen und ihren Charakter so zu gestalten, dass er mehr wie sie selbst aussieht!"

"Wie jeder Fan der Harry Potter-Bücher und -Filme weiß, ist Weihnachten in Hogwarts eine ganz besondere Zeit", sagt Yaron Leyvand, Senior Vice President of Games bei Zynga. "Für das erste Winterfest für Harry Potter: Puzzles Spells wollten wir die Spieler mit einer Reihe von neuen Inhalten und saisonalen Prämien belohnen, die im Dezember veröffentlicht werden. Wir freuen uns darauf, die Saison mit den Spielern zu feiern und haben auch für das nächste Jahr viele weitere magische Match-3-Events und Aktivitäten in petto."

In Harry Potter: Puzzles Spells gehen die Spieler ein Match-3-Abenteuer ein, in dem es von Zaubersprüchen, humorvollen Episoden, Farben und Charakteren der Harry-Potter-Serie nur so wimmelt. Mit dem Soundtrack und den Voiceover-Aufnahmen aus den originalen Harry-Potter-Filmen verfolgen die Fans eine authentische, mobile Neuerzählung von Harry Potters Reise durch die Zauberwelt nach. Indem sie sich, je weiter sie vorankommen, Zaubersprüche und spezielle Boni verdienen, lösen die Spieler Match-3-Puzzles, die mit springenden Schokoladefröschen, mit flatternden Schlüsseln mit Flügeln, mit kämpfenden Zauber-Schachfiguren und weiteren Hindernissen und Gegenständen versehen sind. Im Geiste der Kameradschaft und des freundschaftlichen Wettbewerbs in Hogwarts können die Spieler mit anderen Fans in Clubs eintreten oder diese gründen, um Kontakte zu knüpfen, gemeinsam an Rätselstrategien zu arbeiten, Erfahrungen auszutauschen und in exklusiven Club-Events um Preise zu wetteifern.

Harry Potter: Puzzles Spells ist auf iOS- und Android-Geräten weltweit sowie auf Amazon Kindle und Facebook spielbar. Um weitere Informationen zu erhalten und sich mit anderen Fans zu vernetzen, folgen Sie uns auf Facebook, Instagram und Twitter, und besuchen Sie die Website des Spiels unter www.harrypotterpuzzlesandspells.com.

Zynga ist ein weltweit führender Anbieter von interaktiver Unterhaltung mit der Mission, die Welt durch Spiele zu verbinden. Bis heute haben mehr als eine Milliarde Menschen in Zynga-Franchises gespielt, darunter CSR RacingTM, Empires PuzzlesTM, Merge Dragons!TM, Merge Magic!TM, Toon BlastTM, Toy BlastTM, Words With FriendsTM und Zynga PokerTM. Die Spiele von Zynga sind in mehr als 150 Ländern erhältlich und können weltweit über soziale Plattformen und Mobilgeräte gespielt werden. Das 2007 gegründete Unternehmen hat seinen Hauptsitz in San Francisco mit Niederlassungen in den USA, Kanada, Großbritannien, Irland, Indien, der Türkei und Finnland. Weitere Informationen finden Sie unter www.zynga.com oder folgen Sie Zynga auf Twitter, Instagram, Facebook oder dem Zynga-Blog.

Warner Bros. Games, eine Geschäftseinheit von Warner Bros. Home Entertainment, Inc., ist ein erstklassiger, weltweit tätiger Publisher, Entwickler, Lizenzgeber und Vertreiber von interaktiven Unterhaltungsangeboten auf sämtlichen Plattformen, darunter Konsolen-, Handheld-, Handy- und PC-Spiele, die sowohl intern als auch von Dritten entwickelt wurden. Zusätzliche Informationen über Warner Bros. Games finden Sie unter https://www.wbgames.com/.

Portkey Games von Warner Bros. Interactive Entertainment ist das Spiele-Label, das sich der Schaffung von neuen Erlebnissen in der Zauberwelt auf Mobilgeräten und in Videospielen widmet, bei denen die Spieler in den Mittelpunkt ihrer eigenen, von den Originalgeschichten von J.K. Rowling inspirierten Abenteuer rücken. Portkey Games bietet den Spielern Gelegenheit, ihre eigenen Entscheidungen hinsichtlich des Spielablaufs zu treffen und mit den Schauplätzen der Zauberwelt auf neue und einzigartige Weise in Verbindung zu treten. Das Label wurde entwickelt, um Spielern und Fans neue Spielerlebnisse zu bieten, die ihnen erlauben, direkt in die Magie der Zauberwelt einzutauchen, wo sie ihre eigene zauberhafte Geschichte schreiben können.

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen, die sich unter anderem auf Gameplay-Details, Spielfunktionen und ein zeitlich begrenztes Feiertagsereignis sowie auf die Erwartung weiterer Ereignisse und Funktionen im Jahr 2021 bei Harry Potter: Puzzles Spells beziehen. Zukunftsgerichtete Aussagen enthalten häufig Begriffe wie "Aussicht", "prognostiziert", "geplant", "beabsichtigen", "wird", "davon ausgehen", "glauben", "Ziel", "erwarten" sowie Aussagen im Futur, die allgemein zukunftsgerichtet sind. Das Erreichen oder der Erfolg der Angelegenheiten, auf die sich solche zukunftsgerichteten Aussagen beziehen, ist mit erheblichen Risiken, Ungewissheiten und Annahmen verbunden. Es sollte kein unangemessenes Vertrauen in solche zukunftsgerichteten Aussagen gesetzt werden, da sie auf den Informationen beruhen, die uns zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Dokuments zur Verfügung standen. Wir übernehmen keine Verpflichtung, solche Aussagen zu aktualisieren. Weitere Informationen über diese Risiken, Ungewissheiten und Annahmen sind oder werden ausführlicher in unseren öffentlichen Einreichungen bei der Securities and Exchange Commission (die "SEC") beschrieben, von denen Kopien auf unserer Investor-Relations-Website unter http://investor.zynga.com oder auf der Webseite der SEC unter www.sec.gov erhältlich sind.

ZAUBERWELT, HARRY POTTER Verlagsrechte J.K. Rowling. HARRY POTTER: PUZZLES SPELLS, PORTKEY GAMES, ZAUBERWELT und Figuren, Namen sowie damit verbundene Markenzeichen aus HARRY POTTER: und Warner Bros. Entertainment Inc. Zynga Inc. Alle Rechte vorbehalten.

WB SHIELD: und Warner Bros. Entertainment Inc. (s20)

Dana Whitney dwhitney@zynga.com