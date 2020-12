Unterföhring (ots) -- Vom 26. Dezember bis 4. Januar zeigt Sky an neun von zehn Tagen Live-Fußball aus der Premier League (https://www.sky.de/fussball/premier-league-175082'shurl=pl), insgesamt 30 Spiele zu 25 Anstoßzeiten live und exklusiv- Ermöglicht von Extra (https://www.sky.de/mein-sky/sky-extra-174018'shurl=extra), dem Treueprogramm von Sky: Am Boxing Day (26.12.) sind alle sechs Live-Spiele für alle Sky Kunden freigeschaltet- Exklusiv für Sky Q Kunden: Leicester City - Manchester United, FC Arsenal - FC Chelsea (beide 26.12.), FC Chelsea - Aston Villa (28.12.), Newcastle United - FC Liverpool (30.12.) und FC Chelsea - Manchester City (3.1.) auf Sky Sport UHD auch live in Ultra HD- Die neue Freiheit bei Sky: Mit Sky Q oder dem flexiblen Streaming-Service Sky Ticket (https://skyticket.sky.de/bestellen/supersport/?intcmp1=st:navi:sp:na) live dabei sein Unterföhring, 22. Dezember 2020 - Während im Rest Europas zumindest kurzzeitig der Ball ruht, fährt die Premier League ihren Spielbetrieb rund um den Jahreswechsel traditionell noch weiter hoch. Beginnend mit dem Boxing Day am 26. Dezember bis einschließlich 4. Januar zeigt Sky an neun von zehn Tagen Live-Fußball aus der Premier League, wenn einzig an Silvester sogar auf der Insel spielfrei ist. In diesem Zeitraum dürfen sich Fans des englischen Fußballs exklusiv bei Sky auf 30 Live-Spiele verteilt auf 25 Anstoßzeiten freuen.Zum Auftakt dieses Fußball-Marathons können alle Sky Kunden - auch diejenigen, die nicht das Sport Paket gebucht haben - live dabei sein. Am Boxing Day werden die linearen Live-Übertragungen aller sechs Spiele samt Rahmenberichterstattung für alle Sky Kunden freigeschaltet - ermöglicht wird das von Extra (https://www.sky.de/mein-sky/sky-extra-174018'shurl=extra), dem Treueprogramm von Sky.Die Highlights am Boxing Day sind das Verfolger-Duell zwischen Leicester City und Manchester United (ab 13.00 Uhr) sowie am Abend ab 18.00 Uhr das Londoner Stadtderby zwischen dem FC Arsenal und dem Chelsea, das Sky Experte Mladen Petric und Florian Schmidt-Sommerfeld kommentieren.Am 16. Spieltag treffen unter anderem der FC Everton und Manchester City aufeinander (28.12., ab 20.50 Uhr). Komplettiert wird der Spieltag von der Partie des FC Liverpool bei Newcastle United am 30. Dezember ab 20.55 Uhr, bei der Sky Experte René Adler und Florian Schmidt-Sommerfeld im Einsatz sind.Zum Finale des großen Premier-League-Marathons stehen dann nochmal zwei Spitzenspiele auf dem Programm. Am Sonntagabend (3.1., ab 17.15 Uhr) empfängt der FC Chelsea die Mannschaft von Manchester City, am Montagabend (4.1., ab 20.30 Uhr) berichten Sky Experte René Adler und Florian Schmidt-Sommerfeld vom Duell zwischen dem von Ralph Hasenhüttl trainierten FC Southampton und Jürgen Klopps FC Liverpool.Exklusiv für Sky Q Kunden: Fünf Spiele live auch in brillantem Ultra HDNeben der Live-Übertragung aller 30 Partien in der Premier League rund um den Jahreswechsel, dürfen sich Sky Q Kunden zusätzlich auf fünf Begegnungen in bester Bildqualität freuen. Die Spiele Leicester City gegen Manchester United, FC Arsenal gegen FC Chelsea (beide 26.12.), FC Chelsea gegen Aston Villa (28.12.), Newcastle United gegen FC Liverpool (30.12.) und FC Chelsea gegen Manchester City (3.1.) werden exklusiv für Sky Q Kunden auf Sky Sport UHD auch live in Ultra HD übertragen.Die neue Freiheit bei Sky: Mit Sky Q oder dem flexiblen Streaming-Service Sky Ticket live dabei seinDie Premier-League-Übertragungen sind mit Sky Q im Rahmen des Sport Pakets (sky.de (https://www.sky.de/fussball/premier-league-175082'shurl=pl)) empfangbar, wahlweise im klassischen TV oder mit Sky Go auch mobil und unterwegs.Mit Sky Q sind Kunden flexibler denn je und haben die Möglichkeit, bereits nach der ersten Vertragslaufzeit auf ein Monatsabonnement zu wechseln. Sky Q mit Sky Go, HD-Qualität und das Entertainment-Paket sind als Standard inklusive.Außerdem können Premier-League-Fans mit dem flexiblen Streaming-Dienst Sky Ticket (skyticket.de (https://skyticket.sky.de/bestellen/supersport/fussball/pl?wkz=WSPGS25T&gclid=EAIaIQobChMI49yfl7XK7AIVuRkGAB0iKQU7EAAYASAAEgIU4_D_BwE&et_uk=fc5ba38012d14ef39320ef748818029a)) bei allen Premier-League-Übertragungen von Sky Sport live dabei sein. Ohne lange Vertragsbindung schon für 9,99 Euro pro Monat. Ganz einfach online buchen und sofort losstreamen. Jederzeit kündbar.Der 15. bis 17. Spieltag der Premier League vom 26. Dezember bis 4. Januar auf Sky Sport:15. SpieltagSamstag, 26.12.:13.00 Uhr: Leicester City - Manchester United live auf Sky Sport 1 und Sky Sport UHD15.50 Uhr: FC Fulham - FC Southampton live auf Sky Sport 115.50 Uhr: Aston Villa - Crystal Palace live auf Sky Sport 618.00 Uhr: FC Arsenal - FC Chelsea live auf Sky Sport 1 und Sky Sport UHD20.30 Uhr: "What a strike!" auf Sky Sport 120.55 Uhr: Manchester City - Newcastle United live auf Sky Sport 120.50 Uhr: Sheffield United - FC Everton live auf Sky Sport 2Sonntag, 27.12.:12.50 Uhr: Leeds United - FC Burnley live auf Sky Sport 115.05 Uhr: West Ham United - Brighton & Hove Albion live auf Sky Sport 117.20 Uhr: FC Liverpool - West Bromwich Albion live auf Sky Sport 120.05 Uhr: Wolverhampton Wanderers - Tottenham Hotspur live auf Sky Sport 116. SpieltagMontag, 28.12.:15.50 Uhr: Crystal Palace - Leicester City live auf Sky Sport 118.20 Uhr: FC Chelsea - Aston Villa live auf Sky Sport 1 und Sky Sport UHD20.50 Uhr: FC Everton - Manchester City live auf Sky Sport 1Dienstag, 29.12.:18.50 Uhr: Brighton & Hove Albion - FC Arsenal live auf Sky Sport 118.50 Uhr: FC Burnley - Sheffield United live auf Sky Sport 218.50 Uhr: FC Southampton - West Ham United live auf Sky Sport 318.50 Uhr: West Bromwich Albion - Leeds United live auf Sky Sport 420.55 Uhr: Manchester United - Wolverhampton Wanderers live auf Sky Sport 1Mittwoch, 30.12.:18.30 Uhr: Tottenham Hotspur - FC Fulham live auf Sky Sport 120.55 Uhr: Newcastle United - FC Liverpool live auf Sky Sport 1 und Sky Sport UHD23.00 Uhr: "What a strike!" auf Sky Sport 117. SpieltagFreitag, 1.1.:18.20 Uhr: FC Everton - West Ham United live auf Sky Sport 120.50 Uhr: Manchester United - Aston Villa live auf Sky Sport 1Samstag, 2.1.:13.20 Uhr: Tottenham Hotspur - Leeds United live auf Sky Sport 115.50 Uhr: Crystal Palace - Sheffield United live auf Sky Sport 118.20 Uhr: Brighton & Hove Albion - Wolverhampton Wanderers live auf Sky Sport 120.50 Uhr: West Bromwich Albion - FC Arsenal live auf Sky Sport 1Sonntag, 3.1.:12.50 Uhr: FC Burnley - FC Fulham live auf Sky Sport 115.05 Uhr: Newcastle United - Leicester City live auf Sky Sport 117.15 Uhr: FC Chelsea - Manchester City live auf Sky Sport 1 und Sky Sport UHDMontag, 4.1.:20.30 Uhr: FC Southampton - FC Liverpool live auf Sky Sport 123.00 Uhr: "What a strike!" auf Sky Sport 1