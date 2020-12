München (ots) - Das Wissensquiz mit Kai Pflaume, Bernhard Hoëcker und Elton vom 28. Dezember 2020 bis 1. Januar 2021, um 18:00 Uhr im ErstenDie Ärztin und Moderatorin Franziska Rubin und Kai Pflaume haben etwas gemeinsam: Beide hatten vor langer Zeit einen Auftritt als Kandidaten in der Flirtshow "Herzblatt". Zum Wochenauftakt tritt Franziska Rubin, die auch Autorin mehrerer Gesundheitsratgeber ist, gegen den Arzt, Comedian und Moderator Eckart von Hirschhausen zum Rateduell bei "Wer weiß denn sowas?" an.Beide stehen dank ihrer optischen Reize oft im Blitzlichtgewitter und bei Instagram frotzeln die zwei Freundinnen auch gerne mal miteinander. Am Dienstag treten die Influencerin Sophia Thomalla und Moderatorin Sylvie Meis aber nicht zum Beauty-Contest an, sondern um knifflige Fragen aus zwölf Kategorien zu lösen.Kurz vor dem Jahreswechsel treffen sich Elena Uhlig und ihr Kollege Henning Baum, die vor Jahren in der Serie "Mit Herz und Handschellen" gemeinsam vor der Kamera standen, im "Wer weiß denn sowas?"-Studio wieder. Er war zuletzt im Film "Jim Knopf und die Wilde 13", sie im Fernsehfilm "Weihnachtstöchter" zu sehen. An der Seite der Teamchefs Bernhard Hoëcker und Elton treten die beiden Schauspieler am Mittwoch zum fröhlichen Wettstreit an, um interessante Fragen wie diese richtig zu beantworten:Was darf laut Zoll grundsätzlich nicht aus Staaten außerhalb der EU von Privatpersonen nach Deutschland eingeführt werden?a) Kartoffelnb) Videospielec) GebissreinigerDie Woche bei "Wer weiß denn sowas?" vom 28.12.2020 bis 1.1.2021 im Überblick:Montag, 28. Dezember - Franziska Rubin und Eckart von HirschhausenDienstag, 29. Dezember - Sophia Thomalla und Sylvie MeisMittwoch, 30. Dezember - Henning Baum und Elena UhligDonnerstag, 31. Dezember - SilvesterFreitag, 1. Januar - NeujahrWer mitspielen und mit gewinnen möchte, kann sich die ARD-Quiz-App unter www.daserste.de/quiz-app (http://www.daserste.de/quiz-app) kostenlos herunterladen."Wer weiß denn sowas?" ist eine Produktion der UFA SHOW & FACTUAL GmbH im Auftrag der ARD-Werbung für Das Erste. Die Redaktion liegt beim Norddeutschen Rundfunk."Wer weiß denn sowas?" im Internet unter www.daserste.de/wer-weiss-denn-sowas (http://www.daserste.de/wer-weiss-denn-sowas)Pressekontakt:Agnes Toellner, Presse und Information Das ErsteTel: 089/5900 23876, E-Mail: agnes.toellner@DasErste.debibo Loebnau, Die Agentur Anke Lütkenhorst GmbHTel: 0221/952 9080, E-Mail: kontakt@dieagentur-gmbh.deFotos über www.ard-foto.deOriginal-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6694/4797846