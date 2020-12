DJ Honeywell kauft Softwarefirma Sparta Systems für 1,3 Mrd Dollar

Von Dave Sebastian

NEW YORK (Dow Jones)--Der US-Konzern Honeywell International verstärkt sich mit der milliardenschweren Übernahme eines Softwareherstellers. Wie das Unternehmen mitteilte, übernimmt es Sparta Systems, einen Anbieter von Managementsystemen, für 1,3 Milliarden US-Dollar in bar. Verkäufer ist New Mountain Capital.

Der Mischkonzern will mit dem Zukauf sein Softwareangebot Honeywell Forge ergänzen. Sparta hat mehr als 400 Klienten, darunter Pharma- und Medizingerätehersteller.

Der Deal soll Ende des ersten Quartals 2021 abgeschlossen werden. Eine Anpassung des Ausblicks für dieses Jahr ist nach Angaben von Honeywell nicht nötig.

