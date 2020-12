Nach dem Rücksetzer am Montag und dem Abverkauf konjunkturabhängiger Werte startet die Daimler-Aktie am Dienstag wieder durch. Es ist der nächste Versuch, die psychologisch wichtige Marke von 60,00 Euro zu knacken.Angesichts der neuen Virussorgen gab es am deutschen Aktienmarkt am Montag fast nur Verlierer. Vor allem die Autobranche, die wegen der Impfhoffnungen zuletzt einen Erholungskurs eingeschlagen hatte, geriet unter Druck. Daimler zählten mit Verlusten von bis zu 5,3 Prozent zu den am meisten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...