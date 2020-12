Weitere Videos finden Sie unter: https://www.deraktionaer.tv Nachrichten über eine mutierte Corona-Variante trübten gestern zunächst die Stimmung an der Wall Street. Zum Handelsende liessen die Sorgen aber offenbar nach. Der Dow Jones konnte mit einem kleinen Zugewinn aus dem Handel gehen. Bei den Einzelthemen geht es heute um Peloton, T-Mobile US, FuboTV, Apple, Microsoft, Morgan Stanley, Palantir und Pinterest. Martin Weiß, stellvertretender Chefredakteur von DER AKTIONÄR, kennt die Indikationen für den heutigen Handelstag. Patrick Dewayne, Korrespondent an der Börse Frankfurt, gibt außerdem einen Überblick, was die Märkte bewegt.