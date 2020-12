Temenos-Projekte mit der Varo Bank, EQ Bank und Flowe für herausragende Implementierung und innovativen Einsatz von Cloud-nativer, offener API-Technologie im Banking geehrt

Das Bankensoftware-Unternehmen Temenos (SIX: TEMN) gab heute seine Auszeichnung in drei Kategorien bei den IBS Intelligence Global FinTech Innovation Awards 2020 bekannt. Die prestigeträchtigen Auszeichnungen würdigen Technologieunternehmen und Banken für ihre herausragenden Leistungen bei der Implementierung bahnbrechender Banking-Technologien und Innovationen, die neue Technologien wie Cloud, offene APIs, künstliche Intelligenz und maschinelles Lernen nutzen.

IBS Intelligence ist ein führendes, global tätiges Unternehmen mit Schwerpunkt auf News, Recherchen und Analysen im Fintech-Bereich. Die Innovationspreise sind eine wahrhaft internationale Auszeichnung der besten Banking- und Fintech-Unternehmen. Dieses Jahr gab es 220 Einreichungen aus 52 Ländern, wobei 122 Banken in den 30 Kategorien teilnahmen.

Temenos gewann in der Kategorie "Best Banking Technology Implementation", die herausragende Implementierungen würdigt, und in der Kategorie "Best FinTech Innovation", die den innovativen Einsatz von Cloud- und Open-API-Technologie auszeichnet. Zu den Preisen zählen:

"Most Impactful Project Core Banking" für ein Projekt bei der Varo Bank. Varo ist das erste Verbraucher-Fintech, das eine nationale Banklizenz in den USA erhalten hat. Varo schätzt, dass die Kosten für die Betreuung eines Kunden mit Temenos lediglich 25 der Kosten bei einer traditionellen Bank betragen.

"Most Innovative Project Innovative Cloud Deployment" für ein Projekt bei der EQ Bank. Die EQ Bank war die erste Bank in Kanada, die in der Cloud gehostet wurde. Mit Temenos erreichte die Bank ihr Fünf-Jahres-Wachstumsziel in der Hälfte der erwarteten Zeit.

"Best Original Adoptable Concept Innovative API Open Banking" für ein Projekt bei Flowe. Die italienische Challenger-Bank Flowe nahm ihren Live-Betrieb in der Rekordzeit von nur 5 Monaten auf. Dank der API-zentrierten Technologie von Temenos ist Flowe in der Lage, die Implementierungszeit und -kosten zu reduzieren sowie eine einfache Vernetzung mit Drittanbietern zu ermöglichen.

Max Chuard, Chief Executive Officer, Temenos, erklärte: "Wir sind ungemein stolz darauf, diese renommierten Auszeichnungen für Projekte bei einigen unserer visionärsten Kunden zu erhalten, die wir "Changemakers" nennen. Diese preisgekrönten Projekte sind großartige Beispiele dafür, wie wir in Partnerschaft mit unseren Kunden die Zukunft des Bankgeschäfts neu erfinden und gestalten können. Herzlichen Glückwunsch an Varo Bank, EQ Bank und Flowe für ihre fantastischen Leistungen und dafür, dass sie gemeinsam mit Temenos das Banking besser machen."

Temenos Changemakers sind führende, disruptive, bahnbrechende und risikofreudige Unternehmen, die daran glauben, die Bankenlandschaft durch den Einsatz von Technologie zu verändern. Sie nutzen die volle Leistungsfähigkeit der Temenos Technologieplattform für die Kreation und Bereitstellung herausragender Banking-Erfahrungen für derzeit 1,2 Milliarden Verbraucher weltweit, die sich bei ihren Bankgeschäften auf Temenos verlassen.

Robin Amlot, Managing Editor, IBS Intelligence, kommentierte: "Wir gratulieren Temenos und seinen Kunden zu dieser herausragenden Leistung. Die Ereignisse dieses Jahres haben die dringende Notwendigkeit der Digitalisierung von Finanzdienstleistungen in den Vordergrund gerückt. Die unzähligen Herausforderungen, die durch die globale Pandemie verschärft wurden, hat Finanzdienstleister gezwungen, Innovationen in einem nie da gewesenen Tempo vorzunehmen. Diese Auszeichnungen sind eine Anerkennung dafür, dass sich Temenos der Herausforderung gestellt und die Branche radikal verändert hat."

Ende

Über Temenos

Temenos AG (SIX: TEMN) ist der weltweit führende Anbieter von Bankensoftware. Über 3.000 Banken auf der ganzen Welt, darunter 41 der Top 50 Banken, setzen auf Temenos, um sowohl die täglichen Transaktionen als auch die Interaktionen von Kunden von mehr als 1,2 Milliarden Bankkunden abzuwickeln. Temenos bietet Cloud-native, Cloud-agnostische und KI-gestützte Front-Office-, Kernbanking-, Zahlungsverkehrs- und Fondsverwaltungssoftware, die es Banken ermöglicht, reibungslose, kanalübergreifende Kundenerlebnisse zu liefern und operative Bestleistungen zu erzielen.

Die Software von Temenos ermöglicht seinen leistungsstärksten Kunden nachweislich ein Aufwand-Ertrag-Verhältnis von 26,8%, was der Hälfte des Branchendurchschnitts entspricht, und eine Eigenkapitalrendite von 29%, also das Dreifache des Branchendurchschnitts. Diese Kunden investieren außerdem über 51% ihres IT-Budgets für Wachstum und Innovation gegenüber Instandhaltung, ein Wert, der doppelt so hoch ist wie im Branchendurchschnitt. Das zeigt, dass die IT-Investitionen diesen Banken einen handfesten Mehrwert verschaffen.

Weitere Informationen finden Sie unter www.temenos.com.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20201222005425/de/

Contacts:

Pressekontakte

Jessica Wolfe Scott Rowe

Temenos Global Public Relations

Tel.: +1 610 232 2793 +44 20 7423 3857

E-Mail: press@temenos.com

Alistair Kellie Andrew Adie

Newgate Communications im Auftrag von Temenos

Tel.: +44 20 7680 6550

E-Mail: allnewgatetemenos@newgatecomms.com