Mainz (ots) - Woche 53/20So., 27.12.Bitte neuen Ausdruck beachten:20.15 Das Boot II (1) (HD/AD/DD 5.1./UT)Nach Motiven von Lothar G. BuchheimKriminalrat Hagen Forster Tom WlaschihaJohannes von Reinhartz Clemens SchickKaleun Klaus Hoffmann Rick OkonUlrich Wrangel Stefan KonarskeSimone Strasser Vicky KriepsFrank Strasser Leonard ScheicherRobert Ehrenberg Franz DindaHinrich Laudrup Robert StadloberBerger Thomas KretschmannAnatole Paul BartelPierre Duval Thierry FrémontCassandra Rochelle NeilO'Leary Michael McElhattonMargot Bostal Fleur GeffrierSamuel Greenwood Vincent Kartheiserund andereSchnitt: Lucas Seeberger, Charles LadmiralMusik: Matthias WeberKamera: David LutherBuch: Colin Teevan, Tim Loane, Laura GraceRegie: Matthias GlasnerBavaria Fiction im Auftrag von Sky DeutschlandDeutschland 2020Free-TV-PremiereMo., 28.12.Bitte neuen Ausdruck beachten:20.15 Das Boot II (2) (HD/AD/DD 5.1./UT)Nach Motiven von Lothar G. BuchheimKriminalrat Hagen Forster Tom WlaschihaJohannes von Reinhartz Clemens SchickKaleun Klaus Hoffmann Rick OkonO'Leary Michael McElhattonJack Greenwood Kevin McNallyUlrich Wrangel Stefan KonarskeFrank Strasser Leonard ScheicherHinrich Laudrup Robert StadloberRobert Ehrenberg Franz DindaBerger Thomas KretschmannDuval Thierry FrémontGluck Rainer BockEckermann Dmitrij SchaadPater Etienne Finnegan OldfieldEugen Strelitz Julius FeldmeierMargot Bostal Fleur GeffrierDavid Goldblatt Mathieu BarbetAnatole Paul BartelCassandra Rochelle NeilSamuel Greenwood Vincent Kartheiserund andereSchnitt: Lucas Seeberger, Charles Ladmiral, Benjamin Kaubisch,Patrick WilfertMusik: Matthias WeberKamera: David Luther, Philipp BlaubachBuch: Matthias Glasner, Tim Loane, Colin TeevanRegie: Matthias Glasner, Rick OstermannBavaria Fiction im Auftrag von Sky DeutschlandDeutschland 2020Free-TV-PremiereDi., 29.12.Bitte neuen Ausdruck beachten:20.15 Das Boot II (3) ((HD/AD/DD 5.1./UT)Nach Motiven von Lothar G. BuchheimKriminalrat Hagen Forster Tom WlaschihaJohannes von Reinhartz Clemens SchickKaleun Klaus Hoffmann Rick OkonO'Leary Michael McElhattonJack Greenwood Kevin McNallyUlrich Wrangel Stefan KonarskeFrank Strasser Leonard ScheicherHinrich Laudrup Robert StadloberRobert Ehrenberg Franz DindaMargot Bostal Fleur GeffrierDuval Thierry FrémontAnatole Paul BartelKapitän Hoffmann Ulrich MatthesCassandra Rochelle Neilund andereSchnitt: Benjamin Kaubisch, Patrick WilfertMusik: Matthias WeberKamera: Philipp BlaubachBuch: Colin TeevanRegie: Rick OstermannBavaria Fiction im Auftrag von Sky DeutschlandDeutschland 2020Free-TV-PremiereFr., 1.1.11.15 Neujahrskonzert der Wiener Philharmoniker 2021Bitte Ergänzung beachten: DD 5.1.Woche 1/21Mo., 4.1.Bitte neuen Ausdruck beachten:14.15 Die Küchenschlacht (VPS 14.14)Alexander Kumptner sucht den Spitzenkoch(Erstsendung 6.2.2017)Deutschland 2017("Stadt, Land, Lecker" entfällt.)Di., 5.1.14.15 Die Küchenschlacht (VPS 14.14)Alexander Kumptner sucht den Spitzenkoch(Erstsendung 7.2.2017)Deutschland 2017("Stadt, Land, Lecker" entfällt.)Do., 7.1.Bitte Programmänderung und Beginnzeitkorrektur ab 14.00 Uhr beachten:14.00 heute - in Deutschland (VPS 13.59/HD)14.15 Die KüchenschlachtAlexander Kumptner sucht den Spitzenkoch(Erstsendung 8.2.2017)Deutschland 201715.00 heute Xpress (VPS 14.00)15.05 Bares für Rares (VPS 15.25)(Weiterer Ablauf ab 16.00 Uhr wie vorgesehen."ZDF SPORTextra - Wintersport" entfällt.)Fr., 8.1.Bitte Programmänderung und Beginnzeitkorrektur ab 11.15 Uhr beachten:11.15 heute Xpress (VPS 11.14/HD/UT)11.20 ZDF SPORTextra (VPS 13.00)Wintersport. . .Bitte Ergänzung beachten:Biathlon-Weltcup7,5 km Sprint FrauenÜbertragung aus OberhofReporter: Christoph Hamm, Herbert FritzenwengerModeration: Alexander RudaExperte/Expertin: Sven Fischer, Laura Dahlmeier. . .(Weiterer Ablauf ab 17.00 Uhr wie vorgesehen."heute" und "drehscheibe" entfallen.)Die Serie "SOKO Stuttgart" um 11.15 Uhr verschiebt sich wie folgt:Mo., 11.1. FrauenbierDi., 12.1. MaskenMi., 13.1. Klug & perfideDo., 14.1. TodschickFr., 15.1. Tod eines KammerjägersSa., 16.1. KünstlerpechMo., 18.1. Das Gesetz der StraßeDi., 19.1. Das Leben des BrianMi., 20.1. Mord mit StilDo., 21.1. AusgebremstMo., 25.1. Wir haben LudmillaDi., 26.1. MädelsabendDo., 28.1. L.I.S.A.Fr., 29.1. Rad der ZeitSa., 30.1. Sein letzter PfiffMo., 1.2. Major Mimis EndeDi., 2.2. Klassenfahrt in den TodMi., 3.2. DoppellebenDo., 4.2. Alles NaturMo., 8.2. BlutsaugerDi., 9.2. Shopping-QueenMi., 10.2. TabuDo., 11.2. Rendezvous mit dem TodFr., 12.2. FaustrechtSa., 13.2. Fluch des GeldesWoche 2/21Sa., 9.1.10.05 ZDF SPORTextra (VPS 10.20)Wintersport. . .ca. 11.40 UhrAlpiner Ski-WeltcupAbfahrt Frauen. . .Bitte Ergänzung beachten:Experte: Marco Büchel. . .Bitte Ergänzung beachten:Moderation im Studio: Kristin OttoSo., 10.1.10.15 ZDF SPORTextraWintersport. . .ca. 13.30 UhrAlpiner Ski-WeltcupSuper-G Frauen. . .Bitte Ergänzung beachten:Experte: Marco Büchel. . .Bitte Ergänzung beachten:Moderation im Studio: Kristin OttoWoche 4/21So., 24.1.10.15 ZDF SPORTextraWintersport. . .ca. 13.25 UhrAlpiner Ski-WeltcupBitte Korrektur beachten:Super-G FrauenBitte streichen: Abfahrt. . .Woche 6/21Sa., 6.2.Bitte neuen Ausdruck beachten:9.00 ZDF SPORTextra (HD/UT)WintersportWeltcup Nordische KombinationSpringen MännerÜbertragung aus KlingenthalReporter: Volker Grubeca. 9.55 UhrLeichtathletikISTAF IndoorZusammenfassung aus Berlinca. 10.20 UhrEishockey: DELZusammenfassung von FreitagabendReporter: Konstantin Klostermannca. 10.30 UhrRodel-Weltcup-FinaleDoppelsitzer, 2. LaufÜbertragung aus St. Moritz/SchweizReporter: Norbert Galeskeca. 10.55 UhrWeltcup Nordische Kombination10 km Langlauf MännerÜbertragung aus KlingenthalReporter: Volker Grubeca. 11.25 UhrAlpiner Ski-WeltcupAbfahrt MännerÜbertragung aus Garmisch-PartenkirchenReporter: Michael PfefferModeration: Katja StresoExperte: Marco Büchelca. 12.30 Uhrheute Xpress (HD/UT)ca. 12.35 UhrBob-WMZweierbob Männer, 2. LaufZusammenfassung aus AltenbergReporter: Michael Kreutzca. 12.55 UhrSkisprung-WeltcupFrauen, 1. DurchgangÜbertragung aus Hinzenbach/ÖsterreichReporterin: Eike PapsdorfModeration: Norbert KönigExperte: Toni Innauer------------------zu., Sa. 6.2.ca. 13.30 UhrFreestyle: Skicross-WeltcupFrauen und MännerZusammenfassung aus Bakuriani/GeorgienReporter: Marc Windgassenca. 13.40 UhrSkisprung-WeltcupFrauen, 2. DurchgangÜbertragung aus Hinzenbach/ÖsterreichReporterin: Eike PapsdorfModeration: Norbert KönigExperte: Toni Innauerca. 14.15 UhrRodel-Weltcup-FinaleMänner, 2. LaufÜbertragung aus St. Moritz/SchweizReporter: Norbert Galeskeca. 14.40 UhrSkisprung-WeltcupMänner, 1. DurchgangÜbertragung aus KlingenthalReporter: Stefan BierModeration: Norbert KönigExperte: Toni Innauerca. 15.25 Uhrheute Xpress (HD/UT)ca. 15.30 UhrSkisprung-WeltcupMänner, 2. DurchgangÜbertragung aus KlingenthalReporter: Stefan BierModeration: Norbert KönigExperte: Toni Innauerca. 16.20 UhrBob-WMZweierbob Frauen, 4. LaufÜbertragung aus AltenbergReporter: Martin WolffSo., 7.2.Bitte Programmänderung und neuen Ausdruck beachten:11.00 heute Xpress (VPS 10.59/HD/UT)11.05 ZDF SPORTextra (VPS 11.00/HD/UT)WintersportWeltcup Nordische KombinationSpringen MännerZusammenfassung aus KlingenthalReporter: Volker Grubeca. 11.30 UhrWeltcup Nordische Kombination10 km Langlauf MännerÜbertragung aus KlingenthalReporter: Volker Grube------------------------zu So., 7.2.ca. 12.05 UhrRodel-Weltcup-FinaleFrauen, 2. LaufÜbertragung aus St. Moritz/SchweizReporter: Norbert Galeskeca. 12.30 UhrSkisprung-WeltcupFrauen, 1. DurchgangÜbertragung aus Hinzenbach/ÖsterreichReporterin: Eike PapsdorfModeration: Norbert KönigExperte: Toni Innauerca. 13.05 UhrSkicross-WeltcupTeamZusammenfassung aus Bakuriani/GeorgienReporter: Marc Windgassenca. 13.15 UhrSkisprung-WeltcupFrauen, 2. DurchgangÜbertragung aus Hinzenbach/ÖsterreichReporterin: Eike PapsdorfModeration: Norbert KönigExperte: Toni Innauerca. 13.45 Uhrheute Xpress (HD/UT)ca. 13.50 UhrRodel-WeltcupTeamstaffelÜbertragung aus St. Moritz/SchweizReporter: Norbert Galeskeca. 14.25 UhrSkisprung-WeltcupMänner, 1. DurchgangÜbertragung aus KlingenthalReporter: Stefan BierModeration: Norbert KönigExperte: Toni Innauerca. 15.25 Uhrheute Xpress (HD/UT)ca. 15.30 UhrBob-WMZweierbob Männer, 3. LaufZusammenfassung aus AltenbergReporter: Michael Kreutzca. 15.40 UhrSkisprung-WeltcupMänner, 2. 