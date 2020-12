Hannover (ots) - "Wir werden mit Gottes Hilfe durch diese schwere Zeit kommen. Von ihm werden wir die Kraft für den weiteren Weg bekommen." Diese Botschaft geht für den bayerischen Landesbischof und Vorsitzenden des Rates der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD), Heinrich Bedford-Strohm, vom Weihnachtsfest im Pandemiejahr 2020 aus. Mit Jesu Geburt begebe sich Gott mitten hinein in das, was unser Leben derzeit ausmache: "Gott kommt mitten in unser Gefühlschaos, mitten in unsere Angst, mitten in unsere Sorgen und schenkt sich uns ganz, mit seiner Liebe, mit seinem tröstlichen Blick, mit seinem Licht - dem Licht von Bethlehem", so Bedford-Strohm. Die Einladung, dieses Licht der Freude weiterzutragen, richtet er auch an alle Menschen, die aus guten Gründen den Weihnachtsgottesdienst in diesem Jahr online oder vor dem Fernseher mitfeiern. "Mit diesem Licht und mit dieser Liebe hat es zu tun, dass wir anders Weihnachten feiern, dass wir Weihnachten so feiern, dass niemand unverantwortbaren Risiken für die Gesundheit ausgesetzt wird." Auch auf diese Weise werde sich das Weihnachtslicht ausbreiten, so dass viele vielleicht später einmal sagen können: "Dieses Weihnachten im verrückten Pandemiejahr 2020 war das Weihnachten, an dem mein Wohnzimmer zur Kirche geworden ist. Weil ich ein Licht angezündet habe. Weil mein Licht verbunden war mit dem Licht von Bethlehem", so der Ratsvorsitzende.Nun komme es darauf an, das Weihnachtslicht und die damit verbundene Liebe auch weiterzugeben: "Indem wir aufeinander achten. Indem wir Einsame anrufen oder ihnen handgeschriebene Briefe schicken. Indem wir physische Kontakte reduzieren und, wo es geht, digital zusammenkommen. Indem wir Lichter anzünden, die uns und andere trösten."Der EKD-Ratsvorsitzende feiert an Heiligabend um 16 Uhr gemeinsam mit Kardinal Reinhard Marx in München einen ökumenischen Gottesdienst. Die Feier steht unter dem Leitwort "Fürchtet Euch nicht!" und wird live im Internet gestreamt unter: https://www.ekd.de/fuerchtet-euch-nicht-onlinegottesdienst-an-heiligabend-61901.htmEine ökumenische Weihnachtsansprache des EKD-Ratsvorsitzenden und des Vorsitzenden der Deutschen Bischofkonferenz sendet die ARD am 24. Dezember im Anschluss an die Tagesschau um 20.10 Uhr.Am ersten Weihnachtsfeiertag predigt der Ratsvorsitzende um 10 Uhr im Festgottesdienst in der Münchner Bischofskirche St. Matthäus. Der Gottesdienst wird live im Bayerischen Fernsehen und im hr-Fernsehen übertragen.Eine Übersicht über Fernseh-, Radio- und Online-Gottesdienste hat die EKD unter www.weihnachtsgottesdienste.de (http://www.weihnachtsgottesdienste.de) veröffentlicht.Hannover, 22. Dezember 2020Pressestelle der EKDCarsten SplittPressekontakt:Carsten SplittEvangelische Kirche in DeutschlandPressestelleStabsstelle KommunikationHerrenhäuser Strasse 12D-30419 HannoverTelefon: 0511 - 2796 - 269E-Mail: presse@ekd.deOriginal-Content von: EKD Evangelische Kirche in Deutschland, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/55310/4797983