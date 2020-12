Berlin - Vor dem Familienbesuch an Weihnachten schnell noch einen Coronatest machen - diese Idee haben derzeit sehr viele Menschen. "Die Nachfrage ist sehr groß", sagte Nicole Modl, Geschäftsführerin von Modl Medical, dem Nachrichtenportal "Watson".



Sie betreibt unter anderem das Schnelltestzentrum im KitKat-Club in Berlin, weitere Center in Nordrhein-Westfalen und Norddeutschland sind geplant. "Berlin ist als Testcenter sehr gefragt", sagte Modl. Die Kapazitäten dort seien bereits erhöht worden, "personelle Ressourcen sind ausreichend vorhanden". Bis zu 750 Personen werden pro Tag getestet.



Auch Centogene, die Schnelltestzentren an Flughäfen, zum Beispiel in Berlin, Hamburg und Frankfurt betreiben, erlebt "erhöhte Nachfrage an Covid-19-Tests". Das bestätigt Volkmar Weckesser, Vorstandsmitglied und Executive Representative für Covid-19 bei Centogene, gegenüber Watson. Die Wartezeiten belaufen sich auf teilweise über zwei Stunden, beispielsweise am Frankfurter Flughafen. Über den Nutzen von Corona-Schnelltests kurz vor Heiligabend sagt der Epidemiologe Timo Ulrichs von der Akkon-Hochschule gegenüber Watson: "Testergebnisse geben immer nur eine Momentaufnahme wieder, wenn sie nicht von Kontaktsperren begleitet sind."



Ein Test ersetzt also keine weiteren Vorsichtsmaßnahmen: "Viel wichtiger wäre eine ausreichende Vor-Quarantäne."

Kostenloser Wertpapierhandel auf Smartbroker.de