München - Bayerns Ministerpräsident und CSU-Chef Markus Söder muss sich nun doch nicht selbst isolieren. "Nach Prüfung des zuständigen Gesundheitsamtes bin ich keine Kontaktperson 1 und muss daher nicht in Quarantäne", teilte Söder am Dienstag mit.



Aus Vorsicht bleibe er aber trotzdem im Homeoffice. "Ein erster Test war negativ. Danke für alle netten Wünsche", so Söder weiter. Weil sich der Leiter der Bayerischen Staatskanzlei mit dem Coronavirus infiziert hatte, hieß es zunächst der Ministerpräsident müsse in Quarantäne.



Der Infizierte koordiniert seit Monaten die Corona-Politik der bayerischen Staatskanzlei.

