Peloton, angesagter Hersteller von Spinningbikes und Laufbändern, rüstet auf. Das Unternehmen übernimmt für 420 Millionen Dollar den Wettbewerber Precor. Damit reagiert Peloton auf die gestiegene Nachfrage nach seinen Produkten. Die Aktie, die DER AKTIONÄR vor wenigen Tradern empfahl, gewinnt am Dienstag 13 Prozent.Peloton erhält mit der Übernahme Zugriff auf Precors Werke in Whitsett in North Carolina und Woodinville in Washington. Zudem arbeiten bald unter anderem 100 Top-Leute aus dem Ressort ...

