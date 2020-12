LSBio (LSBio), ein führender Anbieter von Antikörpern und Reagenzien für die Life-Science-Forschung, gibt die Übernahme von Redcar sowie des britischen Unternehmens Absolute Antibody Ltd. und dessen Schwesterunternehmen Kerafast bekannt. Über die Einzelheiten der Transaktion wurde nichts mitgeteilt.

LSBio stellt für die IHC validierte Reagenzantikörper und Dienstleistungen für die weltweite, in der Wissenschaft, Pharmazie und Biotechnologie tätige Forschergemeinschaft bereit. Das Unternehmen verfügt über einen Produktkatalog mit mehr als 750.000 Reagenzantikörpern, Testkits, Proteinen und Biochemikalien. Mit der Übernahme von Absolute Antibody und Kerafast erweitert LSBio sein Produktportfolio um eine Reihe herausragender Serviceleistungen in den Bereichen Reagenzien und Antikörper.

Das Spezialgebiet von Absolute Antibody ist die rekombinante Antikörpertechnologie. Das Unternehmen bietet Antikörper-Sequenzierung, Antikörper-Engineering und die rekombinante Produktion als kundenspezifische Dienstleistungen sowie ein einzigartiges Sortiment an rekombinanten Antikörpern und Fc-Fusionsproteinen an, die biotechnisch in neue, in der Praxis nutzbare Formate umgewandelt werden. Im Jahr 2018 fusionierte Absolute Antibody mit Kerafast Inc. aus Boston (USA), einem Unternehmen, das den Zugang zu speziellen, im Labor hergestellten Reagenzien vereinfacht, um die Verfügbarkeit von rekombinanten Antikörpern zu verbessern. Ergebnis der jüngsten Übernahme ist die Kombination eines leistungsstarken Sortiments an rekombinanten Antikörpern mit dem Know-how von LSBio im Bereich der anwendungsspezifischen Validierung. Dadurch werden sequenzdefinierte, reproduzierbare Antikörper für IHC und andere wichtige Forschungsanwendungen auf breiterer Basis verfügbar.

"Wir freuen uns sehr, Absolute Antibody und Kerafast in die Unternehmensgruppe von LSBio aufzunehmen", so Dr. Heather Holemon, CEO von LSBio. "Dies bietet uns die Chance, mit dem Know-how der beiden Unternehmen in den Bereichen Antikörperproduktion und Antikörper-Engineering und mit deren Portfolio, das unsere Produkte auf ideale Weise ergänzt, unseren Kunden noch mehr zu bieten. Diese Transaktion deckt sich mit unserer Zielsetzung, Wissenschaftlern Zugang zu den Dingen zu verschaffen, die sie im Hinblick auf eine höhere Konsistenz und eine bessere Validierung benötigen."

"Wir freuen uns, dass wir unsere Kräfte künftig mit dem Team von LSBio bündeln", so Dr. Nicholas Hutchings, Gründer und CEO von Absolute Antibody. "Bei der Gründung von Absolute Antibody verfolgten wir die Vision, rekombinant hergestellte Antikörper für alle zugänglich zu machen. Unser Unternehmen ist schnell gewachsen, da die Nachfrage nach rekombinanter Antikörpertechnologie gestiegen ist. Diese Vision verfolgen wir auch weiterhin. Der Zusammenschluss mit LSBio ermöglicht es uns, unser Sortiment an rekombinanten Antikörpern und unsere kundenspezifischen Dienstleistungen weiter auszubauen und dabei auch in Zukunft ein Höchstmaß an Produktqualität und Kundenzufriedenheit zu liefern."

Bei dieser Übernahme handelt es sich um die jüngste Investition von LSBio zum beschleunigten Ausbau des Produktportfolios des Unternehmens. Im Jahr 2019 übernahm LSBio Nordic-MUbio sowie Everest Biotech, um das Angebot des Unternehmens an proprietären monoklonalen und polyklonalen Antikörpern zu stärken. Alle Unternehmen von LSBio behalten derzeit ihre eigenständigen Namen, Websites und Mitarbeiter bei; die gesamte Unternehmensgruppe befindet sich im Besitz der in St. Louis (USA) ansässigen Private-Equity-Gesellschaft Thompson Street Capital Partners.

Die juristische Beratung von Absolute Antibody Ltd. übernahm Pivotal Scientific Limited, ein auf Fusionen und Übernahmen spezialisiertes Unternehmen mit Sitz im englischen Oxford sowie die auf diesen Bereich spezialisierte Anwaltskanzlei Clark Holt aus Swindon (GB).

Über LSBio

LSBio (www.lsbio.com) stellt Wissenschaftlern vielfältige Antikörper und Forschungsreagenzien bereit. Die in der Vergangenheit getätigten Übernahmen von Nordic-MUbio und Everest Biotech stärkten das Angebot des Unternehmens an proprietären monoklonalen und polyklonalen Antikörpern. Der Tätigkeitsschwerpunkt von LSBio liegt weiterhin auf dem Ausbau des Portfolios und der Kombination des Portfolios mit der anwendungsspezifischen Antikörper-Validierung. Durch laufende interne Tests wurden über 15.000 der Antikörper von LSBio als außergewöhnliche Reagenzien für die IHC identifiziert und unter der Marke IHC-plus positioniert. LSBio selbst wurde im Jahr 2018 von Thompson Street Capital Partners (TSCP) übernommen.

Über Absolute Antibody

Absolute Antibody (www.absoluteantibody.com) wurde 2012 mit der Vision gegründet, rekombinant hergestellte Antikörper für alle zugänglich zu machen. Das Unternehmen bietet Antikörper-Sequenzierung, Antikörper-Engineering und die rekombinante Produktion als kundenspezifische Dienstleistungen sowie ein einzigartiges Sortiment an rekombinant hergestellten Antikörpern an. Zu den Kunden von Absolute Antibody zählen führende Pharma-, Biotechnologie- und Diagnostikunternehmen sowie Wissenschaftler in mehr als 60 Ländern in aller Welt.

Über Kerafast

Kerafast Inc. (www.kerafast.com) vertreibt Reagenzien mit der Mission, der weltweiten Wissenschaftsgemeinschaft einzigartige, im Labor produzierte Forschungswerkzeuge auf einfache Weise zugänglich zu machen. Seit der Gründung des Unternehmens im Jahr 2011 hat Kerafast international mit mehr als 190 akademischen Forschungseinrichtungen kooperiert und Wissenschaftler in 63 Ländern auf sechs Kontinenten mit Reagenzien versorgt. Im Jahr 2018 fusionierte Kerafast mit Absolute Antibody, einem auf rekombinante Antikörpertechnologie spezialisierten Unternehmen. Ziel der Fusion war es, die Auswahl an Forschungswerkzeugen für die Wissenschaft weiter zu verbessern.

Über TSCP

Thompson Street Capital Partners ist eine im US-amerikanischen St. Louis ansässige Private-Equity-Gesellschaft, die sich auf Investitionen in gründergeführte mittelständische Unternehmen konzentriert. TSCP hat seit der Gründung des Unternehmens im Jahr 2000 mehr als 150 Unternehmen aus den Sektoren Gesundheitswesen und Life Science-Services, Software- und Technologieservices sowie Unternehmensdienstleistungen und technische Produkte erworben. Das Unternehmen hat seit seiner Gründung im Jahr 2000 ein Kapital von mehr als 2,6 Milliarden US-Dollar verwaltet. TSCP arbeitet mit Management-Teams zusammen, um die Wertschöpfung durch beschleunigtes Wachstum zu steigern, sowohl organisch als auch durch ergänzende Übernahmen.

