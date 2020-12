Vaduz (ots) - Erbprinz Alois und Erbprinzessin Sophie von und zu Liechtenstein haben in Stellvertretung von Fürst Hans-Adam II. am Dienstag, 22. Dezember 2020, Simon Vögeli und Raphael Degen zu einer Verdienstzeichenverleihung auf Schloss Vaduz empfangen.



Den Geehrten wurden für ihren mutigen und selbstlosen Einsatz als Helfer in einem Notfall das Fürstlich Liechtensteinische Silberne Verdienstzeichen verliehen.



