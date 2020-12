Washington - Schauspieler und Regisseur George Clooney erwägt, gegen den scheidenden US-Präsidenten Donald Trump vor Gericht ziehen. "Ich glaube, wenn jemand aus meiner Familie an Covid-19 gestorben wäre, würde ich ihn verklagen", sagte er dem Süddeutsche-Zeitung-Magazin.



Trumps Andeutungen, 2024 erneut zur Wahl anzutreten, fasst Clooney nicht als Drohung auf. Er sieht Trump eher im Gefängnis, als irgendwann wieder im Weißen Haus. "Da mache ich mir überhaupt keine Sorgen. Ich könnte mir eher vorstellen, dass er bald in einem Overall steckt, der zu seiner Hautfarbe passt", sagte er in Anspielung auf die meist orange Gefängniskleidung in den USA.

