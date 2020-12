Sierra Metals Inc. (TSX: SMT) (BVL: SMT) (NYSE AMERICAN: SMTS) ("Sierra Metals" oder "das Unternehmen") hat einen unabhängigen technischen Bericht (der "Bericht") eingereicht, der gemäß National Instrument 43-101 ("NI 43-101") über die Mine Cusi in Mexiko erstellt wurde.

Der Bericht ist auf den 13. November 2020 datiert und trägt den Titel "Unabhängiger Technischer Bericht für die Mine Cusi, Bundesstaat Chihuahua, Mexiko". Der Bericht wurde für Sierra Metals von SRK Consulting (Canada) Inc. angefertigt. Er enthält keine wesentlichen Unterschiede zu den Ergebnissen, die in der Pressemitteilung des Unternehmens vom 18. November 2020 veröffentlicht wurden.

Der Bericht steht auf SEDAR (www.sedar.com), EDGAR (www.SEC.gov) und auf der Website des Unternehmens (www.sierrametals.com).

Der eingereichte technische Bericht enthält folgende Highlights:

Die gesamten gemessenen und angezeigten Ressourcen stiegen von den zuvor gemeldeten 4.557.000 Tonnen um 18 auf 5.356.000 Tonnen; und die gesamten abgeleiteten Ressourcen erhöhten sich von den zuvor gemeldeten 1.633.000 Tonnen um 200 auf 4.893.000 Tonnen.

Die gesamten gemessenen Mineralressourcen für Cusi betragen 850.000 Tonnen bei durchschnittlich 213 g/t Silber, 0,06 g/t Gold, 0,26 Blei und 0,30 Zink sowie 231 g/t Silberäquivalent.

Die gesamten angezeigten Mineralressourcen für Cusi belaufen sich auf 4.506.000 Tonnen mit durchschnittlich 176 g/t Silber, 0,13 g/t Gold, 0,54 Blei, 0,63 Zink und 212 g/t Silberäquivalent.

Die gesamten abgeleiteten Mineralressourcen für Cusi belaufen sich auf 4.893.000 Tonnen mit durchschnittlich 146 g/t Silber, 0,18 g/t Gold, 0,43 Blei, 0,69 Zink und 183 g/t Silberäquivalent.

In der aktualisierten Ressourcenschätzung wurden neue Explorationsbohrungen, Probenahmen und Untertagekartierungen in die geologische Auslegung und die Gehaltsschätzungen einbezogen, wodurch verfeinerte Ressourcenmodelle in den Zonen Santa Rosa de Lima und den Nordost- und Südwestzonen bereitgestellt werden konnten.

Unterzeichnung durch Qualifizierte Personen:

Giovanny Ortiz, B.Sc., PGeo., SRK Principal Consultant (Ressourcen-Geologie)

Carl Kottmeier, B.A.Sc., P. Eng., MBA, SRK Principal Consultant (Bergbau)

Daniel H. Sepulveda, BSc, SME-RM, SRK Associate Consultant (Metallurgie)

Qualitätskontrolle

Alle technischen Daten, die in dieser Pressemitteilung enthalten sind, wurden von folgenden Personen geprüft und genehmigt:

Americo Zuzunaga, FAusIMM CP (Bergbauingenieur) und Vice President, Corporate Planning, ist eine qualifizierte Person gemäß den Standards of Disclosure for Mineral Projects des National Instrument 43-101.

Augusto Chung, FAusIMM CP (Metallurg) und Vice President, Metallurgy and Projects für Sierra Metals, ist eine qualifizierte Person gemäß den Standards of Disclosure for Mineral Projects des National Instrument 43-101.

Über Sierra Metals

Sierra Metals Inc. ist ein diversifiziertes kanadisches wachstumsorientiertes Bergbauunternehmen, dessen Produktion und Erschließung von Edel- und Basismetallen aus der Polymetallmine Yauricocha in Peru und den Minen Bolivar und Cusi in Mexiko stammt. Das Unternehmen konzentriert sich auf die Steigerung des Produktionsvolumens und Erweiterung der Mineralressourcen. Sierra Metals machte vor Kurzem mehrere neue wichtige Entdeckungen und besitzt noch zahlreiche weitere attraktive "Brownfield"-Explorationsmöglichkeiten an allen drei Minen in Peru und Mexiko in geringer Entfernung zu den bestehenden Minen. Ferner besitzt das Unternehmen auf allen Minen große Landpakete mit mehreren aussichtsreichen regionalen Zielen, die ein längerfristiges Explorationspotenzial und Potenzial für eine Mineralressourcenerweiterung bieten.

Die Stammaktien des Unternehmens werden an der Börse in Lima (Bolsa de Valores de Lima) und der Toronto Stock Exchange unter dem Symbol "SMT" sowie an der NYSE American Exchange unter dem Symbol "SMTS" gehandelt.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Vorliegende Pressemitteilung enthält "zukunftsgerichtete Informationen" sowie "zukunftsgerichtete Aussagen" im Sinne der kanadischen und US-amerikanischen Wertpapiergesetze (zusammen "zukunftsgerichtete Informationen"). Zukunftsgerichtete Informationen umfassen unter anderem Aussagen in Bezug auf den Termin der Hauptversammlung 2020 und die voraussichtliche Einreichung der Offenlegung der Vorstandsvergütungen (Compensation Disclosure). Sämtliche Aussagen, die Vorhersagen, Erwartungen, Überzeugungen, Pläne, Projektionen, Ziele, Annahmen oder zukünftige Ereignisse oder Leistungen zum Ausdruck bringen oder Diskussionen darüber beinhalten (insbesondere unter Verwendung von Begriffen oder Sätze wie "erwartet", "antizipiert", "plant", "projiziert", "schätzt", "geht davon aus", "beabsichtigt", "Strategie", "Ziele", "Zielsetzungen", "Potenzial" oder Abwandlungen davon, oder die Angabe, dass bestimmte Maßnahmen, Ereignisse oder Ergebnisse ergriffen "werden können", "werden könnten", "würden", "möglicherweise ergriffen werden könnten" oder "werden", oder die Verneinung eines dieser Begriffe sowie ähnliche Ausdrücke) sind keine Aussagen über historische Fakten und können zukunftsgerichtete Informationen sein.

Zukunftsgerichtete Informationen unterliegen einer Reihe von Risiken und Unwägbarkeiten, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ereignisse oder Ergebnisse von jenen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Informationen zum Ausdruck gebracht wurden, insbesondere mit Bezug auf die Risiken, die unter der Überschrift "Risikofaktoren" im jährlichen Informationsformular des Unternehmens vom 30. März 2020 für das am 31. Dezember 2019 endende Geschäftsjahr angegeben werden, sowie andere Risiken, die im Rahmen der Einreichungen des Unternehmens bei der kanadischen Wertpapieraufsichtsbehörde und der United States Securities and Exchange Commission (SEC) aufgeführt werden, deren Einreichungen unter www.sedar.com bzw. www.sec.gov einsehbar sind.

Die vorstehend erwähnten Risikofaktoren sind keine vollständige Auflistung der Faktoren, die die zukunftsgerichteten Informationen des Unternehmens beeinflussen können. Zukunftsgerichtete Informationen beinhalten Aussagen über die Zukunft und sind daher immer auch ungewiss. Die tatsächlichen Leistungen des Unternehmens oder sonstige zukünftige Ereignisse oder Bedingungen können aufgrund einer Vielzahl von Risiken, Unwägbarkeiten und anderen Faktoren erheblich von den in den zukunftsgerichteten Informationen widergespiegelten abweichen. Die Aussagen des Unternehmens, welche in die Zukunft gerichtete Informationen enthalten, basieren auf den Überzeugungen, Erwartungen und Meinungen des Managements zu dem Zeitpunkt, an dem diese Aussagen gemacht werden. Das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung, solche in die Zukunft gerichteten Informationen zu aktualisieren, falls sich die Umstände oder die Überzeugungen, Erwartungen oder Auffassungen des Managements ändern sollten, es sei denn, dies ist durch geltendes Recht vorgeschrieben. Aus den oben genannten Gründen sollte kein übermäßiges Vertrauen auf zukunftsgerichtete Informationen gesetzt werden.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

