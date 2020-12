Cassiopea gibt Wechsel im Management bekannt

Pierpaolo Guzzo ersetzt Chris Tanner als Finanzchef

Lainate, Italien - 23. Dezember 2020 - Cassiopea SpA (SIX: SKIN), gab heute bekannt, dass Chris Tanner per 31. Dezember 2020 in Pension geht und sein Amt als Finanzchef abgibt. Chris Tanner diente seit der Gründung von Cassiopea als Finanzchef und begleitete auch den Börsengang im 2015. An seiner Sitzung vom 22. Dezember 2020 ernannte der Verwaltungsrat Pierpaolo Guzzo als neuen Finanzchef von Cassiopea per 1. Januar 2021. Pierpaolo Guzzo ist ein zertifizierter Wirtschaftsprüfer mit grosser Erfahrung in der Rechnungslegung, Private Equity und Merchant Banking; er wird sein Mandat als Verwaltungsrat von Cassiopea beibehalten.

Diana Harbort, CEO von Cassiopea, sagte: "Wir werden Chris Tanner immer dankbar sein für den grossen Einsatz, den er als Finanzchef für Cassiopea seit dem Börsengang im 2015 geleistet hat und wünschen ihm viel Erfolg in seinen weiteren nicht-exekutiven Tätigkeiten."

Über Cassiopea

Cassiopea S.p.A. ist eine Spezialitäten-Pharmafirma, die Produkte mit neuen Wirkungsmechanismen zur Behandlung von langjährigen und essentiellen Dermatologischen Krankheiten, vor allem Akne, Androgenetische Allopezie und Genitalwarzen, entwickelt und kommerzialisiert. Cassiopea investiert in Innovation, die den wissenschaftlichen Fortschritt vorantreibt in Gebieten die seit Jahrzehnten weitgehend unbeachtet blieben. Das Portfolio umfasst vier proprietäre klinische Kandidaten, für die Cassiopea die weltweiten Rechte besitzt. Nach der Genehmigung plant das Unternehmen, den optimalen Weg für die direkte Vermarktung der Produkte in den USA zu bestimmen und die Produkte für Länder ausserhalb der USA als Partner zu vertreiben. Für zusätzliche Informationen über Cassiopea besuchen Sie unsere Homepage: www.cassiopea.com.

Nächste Ereignisse:

Jahresabschluss 2020 25. März 2021 Generalversammlung der Aktionäre 29. April 2021

Kontakt für Investoren:

Cassiopea S.pA.

Dr. Chris Tanner, CFO & Head of Investor Relations

Tel: +39 02 868 91 124

Some of the information contained in this press release may contain forward-looking statements. Readers are cautioned that any such forward-looking statements are not guarantees of future performance and involve risks and uncertainties, and that actual results may differ materially from those in the forward-looking statements as a result of various factors. Cassiopea has no obligation to publicly update or revise any forward-looking statements.