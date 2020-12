DJ MÄRKTE ASIEN/Freundlich - Kurssprung bei LG Electronics

Von Steffen Gosenheimer

TOKIO / SCHANGHAI (Dow Jones)--Querbeet aufwärts geht es am Mittwoch mit den Aktienkursen an den ostasiatischen Aktienmärkten. In Sydney ist der Handel mit einem Plus von 0,7 Prozent bereits beendet. Dort war es drei Tage zuvor in Folge abwärts gegangen.

Marktbeobachter sprechen zum Einen von einer Gegenbewegung nach den Kursverlusten vom Vortag, zum Anderen sorge für Zuversicht, dass der US-Kongress nun endgültig das Stimuluspaket über 900 Milliarden Dollar abgesegnet hat, und es nun nur noch die Unterschrift von Präsident Donald Trump braucht. Die einzelnen Maßnahmen dürften dazu beitragen, den US-Konsum anzukurbeln, so die Erwartung. Diesmal etwas im Hintergrund schwelen die Sorgen um die Corona-Pandemie.

Ein Tagesgewinner ist bislang Seoul, wo es für den Leitindex Kospi um gut 0,9 Prozent nach oben geht. Der Nikkei-Index in Tokio verbessert sich um 0,3 Prozent auf 26.522 Punkte. Schanghai und Hongkong legen stärker zu um bis zu 1 Prozent.

Für das deutliche Plus des Kospi sorgt auch ein Kurssprung von 28 Prozent bei LG Electronics. Der Elektronikkonzern und der Autozulieferer Magna International aus Kanada wollen gemeinsam vom Wachstum im Markt für Elektrofahrzeuge profitieren. Sie gründen dazu ein Gemeinschaftsunternehmen für Komponenten wie Elektromotoren, Konverter, Ladevorrichtungen und weitere Systeme.

Unter den Einzelwerten verteuern sich in Tokio Oriental Land um 1,5 Prozent. Das Unternehmen hat teils höhere Eintrittspreise für seinen Disney Park in Tokio angekündigt.

Auch in Hongkong gibt es einen Kursausreißer. Kunlun Energy verteuern sich um 16 Prozent, befeuert von Plänen, sein Pipeline-Geschäft zu verkaufen.

Weiter abwärts geht es mit den australischen Minenschwergewichten, die jüngst noch vom auf Höhenflug befindlichen Eisenerzpreis profitierten. BHP und Rio Tinto verlieren bis zu 1,2 Prozent. Nach Einschätzung von Capital Economics dürfte China neben dem Bann australischer Kohleimporte versuchen, in den nächsten Jahren ganz generell seine Abhängigkeit von Kohleimporten zu verringern. In Hongkong liegen China Coal 0,9 Prozent höher.

Ölpreise nach Vorratsdaten auf dem Rückzug

Am Ölmarkt fallen die Preise um rund 1,5 Prozent, nachdem ein Branchenverband am späten Vorabend gemeldet hat, dass die Rohöllagerbestände in den USA in der zurückliegenden Woche erneut gestiegen sind. Für die offiziellen Daten im Tagesverlauf am Mittwoch rechneten Ökonomen bislang mit einer deutlichen Abnahme der Vorräte.

=== Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende S&P/ASX 200 (Sydney) 6.643,10 +0,66% -0,61% 06:00 Nikkei-225 (Tokio) 26.521,80 +0,32% +12,93% 07:00 Kospi (Seoul) 2.758,46 +0,90% +25,52% 07:00 Schanghai-Comp. 3.390,68 +1,01% +11,17% 08:00 Hang-Seng (Hongk.) 26.290,54 +0,66% -6,59% 09:00 Straits-Times (Sing.) 2.833,91 +0,23% -11,68% 10:00 KLCI (Malaysia) 1.640,56 +0,53% +2,72% 10:00 DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Di, 8:32 % YTD EUR/USD 1,2187 +0,2% 1,2164 1,2227 +8,7% EUR/JPY 126,08 +0,0% 126,06 126,45 +3,4% EUR/GBP 0,9093 -0,1% 0,9104 0,9118 +7,4% GBP/USD 1,3403 +0,3% 1,3367 1,3411 +1,1% USD/JPY 103,45 -0,2% 103,62 103,42 -4,8% USD/KRW 1109,10 -0,0% 1109,33 1108,46 -4,0% USD/CNY 6,5496 +0,1% 6,5432 6,5495 -5,9% USD/CNH 6,5394 -0,0% 6,5407 6,5402 -6,1% USD/HKD 7,7525 -0,0% 7,7527 7,7527 -0,5% AUD/USD 0,7550 +0,3% 0,7524 0,7551 +7,7% NZD/USD 0,7051 +0,2% 0,7040 0,7056 +4,8% Bitcoin BTC/USD 23.404,50 -1,4% 23.733,50 22.691,00 +224,6% ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 46,28 47,02 -1,6% -0,74 -9,4% Brent/ICE 49,30 50,08 -1,6% -0,78 -18,6% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.865,56 1.861,00 +0,2% +4,56 +23,0% Silber (Spot) 25,27 25,23 +0,2% +0,04 +41,5% Platin (Spot) 1.007,90 1.004,28 +0,4% +3,63 +4,5% Kupfer-Future 3,52 3,52 +0,2% +0,01 +24,5% ===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/DJN/gos/err

(END) Dow Jones Newswires

December 23, 2020 00:46 ET (05:46 GMT)

Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.