DJ Musk: Wollte 2018 Verkauf von Tesla an Apple ausloten

Von Tim Higgins

NEW YORK (Dow Jones)--Tesla-Chef Elon Musk hat 2018 über einen Verkauf des Elektroautobauers an Apple nachgedacht. "Während der dunkelsten Tage des Model-3-Programms wandte ich mich an Tim Cook, um die Möglichkeit einer Übernahme von Tesla durch Apple (für ein Zehntel unseres heutigen Werts) zu diskutieren", twitterte Musk am Dienstag. Aber der Apple-CEO "hat ein Treffen verweigert". 2018 stand Tesla wegen des Model-3-Projekts kurz vor dem Kollaps.

Musk enthüllte dieses Detail, während er die Ernsthaftigkeit der Pläne des iPhone-Konzerns, ein eigenes Elektroauto auf den Markt zu bringen, anzweifelte. Berichten zufolge soll es 2024 produziert werden. "Seltsam, wenn es wahr ist", kommentierte Musk die Berichte.

Tesla hat eine starke Marke für Hightech-Fahrzeuge aufgebaut und arbeitet an selbstfahrenden Autos. Die Aussicht, dass Technologiegigant Apple ein fahrerloses Elektroauto baut, könnte für Tesla jenen harten Wettbewerb bedeuten, den traditionelle Autobauer wie General Motors und Volkswagen noch nicht bieten können.

2014 hat Apple die Arbeit an einem eigenen Autoprojekt mit dem Arbeitstitel "Project Titan" aufgenommen, wozu Anfang 2015 Details bekannt wurden. Apple plane den Beginn der Produktion eines Elektroautos 2024, sagte eine informierte Person. Reuters hatte zunächst über den Zeitplan berichtet.

Das Apple-Projekt wird von Doug Field geleitet, einem langjährigen Apple-Manager, der dem Konzern fünf Jahre lang den Rücken gekehrt hatte, um bei Tesla zu arbeiten. Dort war er für die Entwicklung des Model 3 zuständig. Er verließ Tesla 2018 und kehrte zu Apple zurück, wo er die Arbeit an dem Autoprojekt aufnahm.

Apple lehnte eine Stellungnahme ab.

Musk nannte keine Details, wann genau er an Apple-CEO Cook herangetreten ist. Auf Fragen zu seinem jüngsten Tweet antwortete er nicht.

December 23, 2020

