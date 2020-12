DGAP-News: GRENKE AG / Schlagwort(e): Personalie/Sonstiges

GRENKE AG: GRENKE AG verstärkt Vorstand mit Chief Risk Officer (CRO)



23.12.2020 / 07:44

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





GRENKE AG verstärkt Vorstand mit Chief Risk Officer (CRO) Baden-Baden, den 23. Dezember 2020: Die GRENKE AG, globaler Finanzierungspartner für kleine und mittlere Unternehmen, verstärkt ihren Vorstand um die Position des Chief Risk Officer (CRO). Dazu hat der Aufsichtsrat der GRENKE AG Isabel Rösler mit Wirkung zum 1.1.2021 zum Mitglied des Vorstands bestellt. In dem neugeschaffenen Ressort verantwortet Isabel Rösler wesentliche interne Kontrollfunktionen wie Risikocontrolling, Compliance, Geldwäscheprävention und Datenschutz. Isabel Rösler hat nach dem Studium der Betriebswirtschaft viele Jahre bei der PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfungsgesellschaft gearbeitet und eine Ausbildung zur Wirtschaftsprüferin und

Steuerberaterin erfolgreich absolviert. Zuletzt war sie Senior Managerin mit Schwerpunkt in der Prüfung von Leasinggesellschaften und Banken. Anschließend übernahm sie leitende Positionen bei der

Landesbank Baden-Württemberg und war als Geschäftsführerin der SüdLeasing GmbH und der

SüdFactoring GmbH tätig. Der Aufsichtsratsvorsitzende Prof. Dr. Ernst-Moritz Lipp kommentierte ihre Bestellung: "Mit der Erweiterung des Vorstands um die Position des Chief Risk Officer wollen wir den gestiegenen aufsichtsrechtlichen Anforderungen an die internen Kontrollsysteme noch besser gerecht werden. Frau Rösler ist ausgewiesene Expertin im Leasing- und Factoringgeschäft und verfügt über umfassende Erfahrung im Risikocontrolling sowie auf weiteren Gebieten der Marktfolge. Wir freuen uns, mit Frau Rösler das integrierte Risikomanagement der GRENKE AG weiter energisch voranzutreiben." Bereits am 29. Oktober 2020 hatte der Aufsichtsrat ein weiteres wichtiges Ressort zur Chefsache

gemacht und der Vorstandsvorsitzenden Antje Leminsky zusätzlich zu den Ressorts Konzernstrategie, IT, Risikocontrolling und Credit Center auch die Verantwortung für die Interne Revision übertragen. Am 5. Januar 2021 wird die GRENKE AG die Neugeschäftszahlen zum 4. Quartal 2020 veröffentlichen. Weitere Informationen erhalten Sie von: GRENKE AG

Team Investor Relations

Neuer Markt 2

76532 Baden-Baden

Telefon: +49 7221 5007-204

E-Mail: investor@grenke.de

Internet: www.grenke.de Pressekontakt

Stefan Wichmann

Executive Communications Consulting

Alfred-Bierwirth-Weg 2

D-53572 Unkel (b. Bonn)

Telefon: +49 22 24 98 77 98

E-Mail: presse@grenke.de

Mobil: +49 (0) 171 20 20 300 Über GRENKE



Die GRENKE Gruppe (GRENKE) ist ein globaler Finanzierungspartner für kleine und mittlere Unternehmen. Kunden erhalten alles aus einer Hand: vom flexiblen Small-Ticket-Leasing über bedarfsgerechte Bankprodukte bis zum praktischen Factoring. Die schnelle und einfache Abwicklung sowie der persönliche Kontakt zu Kunden und Partnern stehen dabei im Mittelpunkt. 1978 in Baden-Baden gegründet, ist das Unternehmen heute mit über 1.700 Mitarbeitern in 33 Ländern weltweit aktiv. Die GRENKE-Aktie ist an der Frankfurter Börse im SDAX gelistet (ISIN: DE000A161N30).

23.12.2020 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter http://www.dgap.de