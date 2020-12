Aktien: Musk befeuert Bitcoin-Hype

Anzeige / Werbung

Neben Elektroautos und Raumfahrt scheint es Elon Musk nun die Kryptowährung Bitcoin angetan zu haben. Wandelt der Tesla-Chef sein Firmenvermögen von Dollar in die Digitalwährung um?

Nicht nur Amazon und die Biotechnologieunternehmen sind Gewinner der Coronavirus-Pandemie. Auch die bekannteste Kryptowährung Bitcoin zählt zu den Profiteuren der Covid-Krise: Neue Rekordhochs jenseits der 20.000 Dollar-Marke sind der Beweis dafür. Und ein Ende des Hypes scheint nicht in Sicht.

Denn die jüngste Bitcoin-Rally scheint bei dem Gründer des Elektroautopioniers Tesla, Elon Musk, das Interesse an der Digitalwährung geweckt zu haben. Musk kann sich offenbar vorstellen, das Firmenvermögen Autobauers von Dollar in Bitcoin umzuwandeln. Er erkundigte sich nach dieser Möglichkeit und soll sich mit Michael Saylor, Konzernchef des Softwareherstellers Microstrategy, darüber ausgetauscht haben.

"Wenn Sie Ihren Aktionären einen Gefallen in Höhe von 100 Milliarden Dollar tun wollen, konvertieren Sie die Tesla-Bilanz von Dollar in Bitcoin", schlug Saylor Musk in einem Tweet vor. Mit diesem Zug würde der Tesla-Chef ein Signal an andere S&P-500-Unternehmen senden. Sie könnten dann Musks Beispiel folgen. Saylor erklärte zudem, er habe in den vergangenen Monaten über 1,3 Milliarden Dollar in Bitcoin gekauft.

Tesla-Aktie konsolidiert

Noch notiert die Tesla-Aktie in Dollar und hat erst mit knapp 700 Dollar ein neues Rekordhoch erreicht. Doch der neue Rekord konnte nicht kaschieren, dass der Titel zuletzt auf dem hohen Niveau seitwärts tendierte. Der MACD (Momentum) schwächelt ebenfalls und signalisiert eine anhaltende Konsolidierung. Ein Test der nächsten Unterstützung knapp unter 600 Dollar erscheint daher möglich.

