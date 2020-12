Gleich zwei gute News am letzten Handelstag vor Weihnachten für Daimler-Aktionäre. Zum einen will Daimler seine Brummi-Sparte an die Börse bringen. Zum anderen gibt es eine Kaufempfehlung von JP Morgan.Daimler zieht offenbar für seine Lastwagensparte einen Börsengang oder eine Abspaltung in Erwägung. Konzernchef Ola Källenius strebe eine Trennung des Geschäfts Ende 2021 oder - wahrscheinlicher - im Jahr 2022 an, berichtete das "Handelsblatt" (HB) am Dienstagabend unter Berufung auf mit der Sache ...

