The following instruments on XETRA do have their last trading day on 23.12.2020Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 23.12.2020ISIN NameAT0000816301 UNTERN.INVESTBE6212766131 FLUVIUS SYSTEM OP. 10-20US78355HKC24 RYDER SYST. 2021 MTNUS91159HHL78 U.S. BANCORP 2021 MTNXS1849470999 JPMORGAN CH.BK NA 2020 CVDE000LB1P3R9 LBBW STUFENZINS 18/20XS0086016150 RABOBK NEDERLD 98/20 MTNUS302154BV06 EXP.IMP.BK KOREA 2020DE000BLB2MF1 BAY.LDSBK.IS.13/20 VARDE000DZ1JCC6 DZ BANK IS.A264CH0367013973 HYPO NOE LB 17-20 ZO MTNDE000A1683U7 REAL EST+ASSET BET. 15/20DE000HSH4R45 HCOB MM III 14/20AT000B120217 ERSTE GP BNK 13/20MTN1237