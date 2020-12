Am letzten Handelstag vor Weihnachten dümpelt der DAX bei 13.440 Zählern vor sich hin und es hat nicht den Anschein, als sollte allzuviel Bewegung in den Markt kommen. Die großen Themen bleiben der bevorstehende No-Deal-Brexit, das mutierte Coronavirus sowie der Impfstoffbeginn in der EU. Alle aktuellen Entwicklungen sehen Sie im Video.

