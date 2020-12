Vancouver, BC, Canada -23. Dezember, 2020 - Rock Tech Lithium Inc. (das "Unternehmen" oder "Rock Tech") (TSX-V: RCK; Frankfurt: RJIB) freut sich, den erfolgreichen Abschluss seiner Privatplatzierung (das "Angebot") von 9.994.447 Units (die "Einheiten") des Unternehmens zu einem Preis von 0,85 CAD-$ pro Einheit mit einem Bruttoerlös von 8.495.279,95 CAD-$ bekannt zu geben.

Das Angebot, das das ursprünglich geplante Emissionsvolumen von 5.000.000 CAD-$ deutlich überstieg, wurde am 30. November aufgrund der weit über den Erwartungen liegenden Nachfrage aufgestockt.

"Wir haben sehr positives Feedback und eine hohe Nachfrage für unsere Privatplatzierung von namhaften institutionellen Investoren erhalten, was uns bestätigt, dass wir auf dem richtigen Weg sind", so Dirk Harbecke, Chairman von Rock Tech, der selbst maßgeblich investiert hat. "Die eingesammelten Mittel werden uns helfen, unsere Projektentwicklung weiter zu beschleunigen - eine große Chance in einem Umfeld, in dem andere Projekte, auch der Global Player, aufgrund der Unsicherheiten der Corona-Krise noch auf Eis liegen."

Die Privatplatzierung wurde von der Apeiron Investment Group, dem Family Office des Unternehmers und Investors Christian Angermayer, angeführt, der über 30 % des Angebots gezeichnet hat und nach Abschluss der Transaktion 19,6 % des Unternehmens auf teilverwässerter Basis besitzen wird. Herr Harbecke zeichnete mehr als 11% des Angebots, so dass seine teilverwässerte Beteiligung nach Abschluss des Placements 17,7% betragen wird.

Christian Angermayer sieht eine riesige Chance und den perfekten Zeitpunkt für sein weiteres Investment in Rock Tech Lithium: "Die Welt konzentriert sich auf den Aufstieg der Elektroautos - angetrieben von Innovatoren wie Tesla und nun auch Apple. Und das zu Recht. Die Ära der fossilen Fahrzeuge ist vorbei. Viele unterschätzen immer noch den massiven Wandel, den wir erleben und der viele traditionelle Autohersteller überrollen wird. Aber alle neuen EV-Player brauchen Lithium-Batterien. Es fasziniert mich, wie sehr viele Akteure immer noch die Lithium-Knappheit unterschätzen, auf die wir meiner Meinung nach bald stoßen werden. Rock Tech Lithium hat die kühne Vision, nicht nur einer der wichtigen Produzenten des Rohstoffs zu werden, sondern auch ein innovatives Chemtech-Unternehmen".

Die Erlöse aus der Privatplatzierung werden zur Finanzierung einer Vormachbarkeitsstudie ("PFS") für einen Lithiumhydroxid-Konverter, zur Fortsetzung der Studien über den innovativen neuen Verarbeitungsprozess des Unternehmens für Lithiumhydroxid, für weitere Erschließungs- und Genehmigungsarbeiten auf dem unternehmenseigenen Lithiumprojekt Georgia Lake sowie als allgemeines Betriebskapital verwendet.

Alle im Zusammenhang mit dem Angebot ausgegebenen Wertpapiere unterliegen einer viermonatigen Haltefrist, die am 19. April 2021 endet. Jede Einheit besteht aus einer Stammaktie des Unternehmens und einem Warrant auf den Kauf von Stammaktien. Jeder Warrant berechtigt den Inhaber, bis zum 17. Dezember 2022 eine zusätzliche Stammaktie des Unternehmens zu einem Preis von 1,00 CAD-$ pro Aktie zu erwerben, wobei unter bestimmten Umständen ein beschleunigter Fälligkeitstermin möglich ist.

Im Namen des Board of Directors,

"Simon Bodensteiner"

Simon Bodensteiner

Director, Chief Executive Officer

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Brad Barnett

Chief Financial Officer

Rock Tech Lithium Inc.

777 Hornby Street, Suite 600

Vancouver, B.C., V6Z 1S4

Telephone: (778) 358-5200

Facsimile: (604) 670-0033

Email: bbarnett@rocktechlithium.com

Statements included in this announcement, including statements concerning our plans, intentions and expectations, which are not historical in nature are intended to be, and are hereby identified as, "forward-looking statements". Forward-looking statements may be identified by words including "anticipates", "believes", "intends", "estimates", "expects" and similar expressions. The Company cautions readers that forward-looking statements, including without limitation those relating to the Company's future operations and business prospects, are subject to certain risks and uncertainties that could cause actual results to differ materially from those indicated in the forward-looking statements.

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=54855Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=54855&tr=1



NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=CA77273P2017Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.CA77273P2017