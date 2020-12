Der Euro hat am Mittwoch in der Früh bei der Marke von 1,22 Dollar gehalten und damit etwas höher notiert. Gegen 8.40 Uhr stand er bei 1,2191 Dollar. Am Vorabend war er in New York mit 1,2159 Dollar gehandelt worden. Im Devisenhandel stehen weiterhin die laufenden Verhandlungen zwischen der EU und Großbritannien zu einem Post-Brexit-Handelspakt im Fokus.Das Tauziehen um einen Handelspakt zwischen ...

