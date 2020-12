Der Unterwäschehersteller Wolford konnte im Halbjahr 2020 (Mai bis Oktober) das Betriebsergebnis (Ebit) von minus 9,38 auf plus 31,16 Mio. Euro drehen. Das Ergebnis nach Steuern verbesserte sich von minus 11,86 auf plus 22,81 Mio. Euro. Der Free Cashflow ging von minus 6,04 auf plus 53,43 Mio. Euro hoch und die Eigenkapitalquote erhöhte sich im Jahresvergleich von 18 auf 26 Prozent. Das Ergebnis je ...

