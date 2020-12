Die Netflix-Aktie (WKN: 552484) gilt noch immer als Erfolgsgeschichte im Streaming-Markt, und das zu Recht: Immerhin gilt der US-Konzern weiterhin als Platzhirsch innerhalb des Marktes. Auch wenn andere Wettbewerber und insbesondere Walt Disney (WKN: 855686) künftig an dieser Position nagen wollen. Aber wechseln wir für heute den Fokus: Richten wir den Blick besser in die Vergangenheit und schauen einmal, was passiert wäre, wenn du 10.000 US-Dollar in den Börsengang der Netflix-Aktie investiert ...

Den vollständigen Artikel lesen ...