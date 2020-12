Schönberg (ots) - Sascha Tordai, in der Maker-Szene besser bekannt als "Der SaschaMaker", eröffnet nach knapp zwei Jahren Pause die Produktion der innovativen Klebefliesen direkt an der Ostsee. Unter den Mitarbeitern sind eine Betriebswirtin und ein Marketingexperte an Bord. Aufgrund der stark gestiegenen Nachfrage werden die Fliesana-Klebefliesen mit Dichtung bald industriell im großen Maßstab weitgehend automatisiert gefertigt.Der Vorteil gegenüber den herkömmlichen und lohnintensiv zu verlegenden Keramikfliesen besteht bei den Klebefliesen darin, dass sie von jedem Heimwerker sehr schnell und einfach verlegt werden können. Der Clou bei Fliesana ist die überlappende Folie an der Rückseite der Fliese, die das Eindringen von Wasser hinter den Fliesen ausschließt. Die neue High-Tech-Fliese wird ab Frühjahr in vielen Baumärkten erhältlich sein. Die Kunden profitieren außerdem von den deutlich niedrigeren Preisen, den besseren Einkaufskonditionen bei großen Mengen und bei einer gleichbleibend hohen Qualität.Fliesana ist ein System zur wasserdichten Oberflächensanierung, das eigens für Duschen und Feuchträume entwickelt und patentiert wurde. Fliesana erlangte durch die Fernsehsendung "Einfach genial" und Beiträge in den Fachzeitschriften "Caravan-International" und "Selbst ist der Mann" weltweite Bekanntheit und wurde bis dato von dem Familienunternehmen "DIY-Produkte Pipoh" bis März 2019 handgefertigt. Die beliebten Fliesana-Klebefliesen wurden von vielen Redaktionen selbst getestet und erhielten in Fachmagazinen die Testnote "sehr gut". Das junge Start-Up-Unternehmen plant, nach einer einjährigen Aufbauphase Bürokaufleute und Lageristen auszubilden. Das Firmenmaskottchen ist die Bengal-Katze mit dem Namen Kincem.Pressekontakt:Sascha TordaiTel. 01 76 - 20 04 55 41Carolin KoldeweyTel. 01 73 - 5 73 49 86Original-Content von: fliesana e.K. i.G., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/151503/4798203