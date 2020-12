Weitere Videos finden Sie unter: https://www.deraktionaer.tv Die Anleger scheinen es am letzten Handelstag vor Weihnachten noch einmal wissen zu wollen. Trotz leichter Irritationen aus den USA wegen des Konjunkturpakets zeigt sich der DAX stark. Mittlerweile rückt die Marke von 13.500 Punkten in den Fokus. Worauf es jetzt für den DAX ankommt, erläutert Thomas Bergmann in dieser Sendung. Der DAX-Experte zeigt, welche Hürden und Unterstützungen von Bedeutung sind. Sehen Sie den DAX-Check von Montag bis Freitag live um 09:00 Uhr auf unserer Facebookseite oder auf unserer Homepage im Livestream.