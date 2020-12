Laut einer Mitteilung gibt es offenbar einen neuen Kernaktionär beim Catering-Unternehmen Do&Co. Aus einer Veröffentlichung geht hervor, dass der US-Asset Manager The Capital Group (über Capital Research and Management Company bzw. deren "SMALLCAP World Fund") per 18. Dezember 2020 4,11 Prozent der Anteile hält.

