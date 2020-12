DJ EANS-News: Josef Manner & Comp. AG / Anteilserhöhung Privatstiftung - ANHANG

=------------------------------------------------------------------------------- Corporate News übermittelt durch euro adhoc. Für den Inhalt ist der Emittent verantwortlich. =------------------------------------------------------------------------------- Änderung einer bedeutender Beteiligung kein Stichwort Wien - Ad hoc Meldung 2020-12-23 Änderung einer bedeutender Beteiligung Die Josef Manner & Comp. AG wurde gem. § 130ff Börsegesetz von der Privatstiftung Manner (FN 184522 g) informiert, dass diese am 23.12.2020 einen Vertrag über den Erwerb von 115.452 Stück nicht syndizierter Aktien der Josef Manner & Comp. AG abgeschlossen hat. Diese Aktien repräsentieren einen Anteil von 6,11% der Stimmrechte. Die Privatstiftung Manner, die derzeit mit 804.448 Stück Aktien mit 42,56% an der Josef Manner & Comp. AG beteiligt ist, wird nach Zahlung des Kaufpreises und erfolgter Depotgutschrift die mit den 115.452 Stück Aktien verbundenen Rechte erwerben. Ab diesem Zeitpunkt wird die Privatstiftung Manner mit 919.900 Stück Aktien 48,67% der Stimmrechte an der Josef Manner & Comp. AG halten. Rückfragehinweis: ISIN AT 0000 728 209 Presse und Öffentlichkeitsarbeit Mag. Karin Steinhart Tel.: +43 1 48822 3650 E-Mail: k.steinhart@manner.com Investor Relations Mag. Bernhard Neckhaim Tel.: +43 1 48822 3200 E-Mail: b.neckhaim@manner.com Ende der Mitteilung euro adhoc =------------------------------------------------------------------------------- Anhänge zur Meldung: =--------------------------------------------- http://resources.euroadhoc.com/documents/3183/5/10643616/0/Manner_Adhoc_Meldung_Anteilserhöhung_Privatstiftung.pdf

