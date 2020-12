Frankfurt (www.fondscheck.de) - Weihnachtliche Ruhe ist an den Märkten noch nicht eingekehrt, so die Deutsche Börse AG.Die Nachricht über eine eventuell ansteckendere Corona-Variante habe an den Aktienmärkten am gestrigen Montag zu empfindlichen Rücksetzern geführt, die Umsätze seien nochmals in die Höhe geschossen. "Für die Jahreszeit ist richtig viel los", stelle Carsten Schröder von der Société Générale fest. "Die Bewegungen sind ja auch richtig hoch." ETFs würden eindeutig gefragt bleiben, der Trend hin zu ESG-Investments habe sich sogar noch verstärkt. "Es ist seit Wochen immer dasselbe: Aktien, Aktien und SRI, SRI (Socially Responsible Investment)", bemerke Hubert Heuclin von BNP Paribas. "Die Kunden entwickeln offenbar eine Allergie gegen ETFs ohne ESG-Fokus." ...

