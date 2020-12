DJ Hattrick bei AV-Test: ESET erzielt Top-Ergebnisse bei Sicherheitslösungen für Windows und macOS - Security-Software für Privatanwender und Unternehmen erreichen Bestbewertungen

Jena (pts008/23.12.2020/10:15) - In den aktuellen Vergleichstest über Sicherheitslösungen für Windows-Betriebssysteme der Business- als auch in der Consumer-Kategorie wurde ESET erneut von AV-Test in mit dem Top Product Award ausgezeichnet. Auch im macOS-Test für Unternehmen konnte der europäische IT-Sicherheitshersteller wieder die Höchstpunktzahl erreichen. Zusätzlich zu den exzellenten Bewertungen erhielt ESET sein 100. AV-Test-Zertifikat. Dieser Meilenstein markierte die zehnjährige erfolgreicher Zusammenarbeit. Der IT-Sicherheitshersteller erhielt im Juni 2010 sein erstes Zertifikat von AV-Test.

"Es ist äußerst ermutigend, nicht nur hervorragende Auszeichnungen für unsere Privatanwender- und Unternehmenslösungen zu erhalten. Es ist zugleich auch ein Beweis für zehn Jahre beständiger und herausragender Ergebnisse bei Tests", freut sich Roman Kovác, Chief Research Officer bei ESET. "Das gesamte Forschungs- und Entwicklungsteam ist stolz auf die Anerkennung von AV-Test. Unsere Lösungen genügen den höchsten Ansprüchen. Unternehmen und Privatanwender können sicher sein, dass sie mit ESET bestens geschützt sind. Nach einem Jahr wie diesem war es noch nie so wichtig, dass sensible Informationen und Daten sowohl bei der Arbeit als auch zu Hause mit modernster Sicherheitssoftware geschützt werden."

Über die Tests Bei den Tests wurde die Windows-Antivirensoftware für Privat- und Geschäftsanwender sowie die macOS-Sicherheitslösung für Unternehmen bewertet. Alle Anbieter wurden in drei Hauptkategorien beurteilt: Schutzwirkung, Geschwindigkeit und Benutzbarkeit. Sowohl in der Consumer- als auch in den Business-Bewertungen erzielten die Lösungen von ESET in allen drei Kategorien Bestbewertung und erhielt die begehrten Zertifizierungen.

