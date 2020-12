Der Süßwarenhersteller Katjes hat die indirekt über die ÖZW Österreichische Zuckerwarenfabrik GmbH gehaltene 6,1 Prozent-Beteiligung (115.452 Aktien) an der Josef Manner Comp. Aktiengesellschaft an die Privatstiftung Manner verkauft. Die Katjes International war im Juni 2017 bei der Traditionsmarke und Österreichs größtem Süßwarenproduzenten Manner eingestiegen. Nach dem nun erfolgten Verkauf wird die Privatstiftung Manner rund 48,7 Prozent der Anteile halten. "Die Transaktion ist positiv für beide Seiten. Das freiwerdende Kapital planen wir für weitere Akquisitionen im Einklang mit unserer langjährigen Strategie einzusetzen." so Tobias Bachmüller, geschäftsführender Gesellschafter der Katjes ...

