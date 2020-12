DJ PTA-News: Frequentis AG: Infrastruktur-Programm in Afrika bestätigt Weltmarktführerschaft bei Aeronautischen Message Handling Systemen

Wien (pta015/23.12.2020/11:30) - * ASECNA, die Agentur für Flugsicherung für 17 Länder in Afrika, beauftragte Aeronautische Message Handling Systeme (AMHS, z. B. für Flugpläne und Wetterdaten) für 8 Länder * Neueste Technologie für die Weitergabe und Verarbeitung von Flugnachrichten

ASECNA, die Agentur für Flugsicherung in Afrika und Madagaskar, hat sich für das AMHS von Frequentis entschieden, um das Message Handling in acht afrikanischen Ländern zu verbessern. Äquatorialguinea, die Elfenbeinküste, Gambia, Gabun, Guinea-Bissau, Kamerun, Komoren und die Zentralafrikanische Republik werden von der modernsten Aufrüstung ihres bestehenden AFTN (aeronautical fixed telecom network) Messaging-Dienstes durch eine innovative, voll integrierte Messaging-Technologie profitieren, die den harmonisierten Betrieb aller Messaging-Dienste in einer Anwendung ermöglicht.

ASECNA übernimmt bei diesem Projekt die zentrale Beschaffung der AMHS-Infrastruktur für ihre Mitgliedsländer, geliefert werden acht komplette und unabhängige Systeme.

"Wir freuen uns, ASECNA in die Liste unserer AMHS-Referenzen aufnehmen zu können und damit modernste Luftraumkommunikation in die afrikanische Region zu bringen. Der wichtige Infrastruktur-Auftrag bestätigt die Marktführerschaft der Frequentis-Gruppe auf diesem Gebiet," sagt Frequentis CEO Norbert Haslacher.

AMHS-Systeme von Frequentis sind bereits in rund 90 Ländern weltweit im Einsatz. Das diesbezüg-liche Know-how ist in der Tochtergesellschaft Frequentis Comsoft mit Sitz in Karlsruhe / Deutschland gebündelt. Frequentis Comsoft verfügt über die integrierteste und ausgereifteste AFTN / AMHS-Lösung, die derzeit am Markt verfügbar ist.

In einem AMHS-System werden, basierend auf dem Standard für die Luft-Boden-Boden-Kommunikation der Internationalen Zivilluftfahrtorganisation ICAO (Teilorganisation der Vereinten Nationen), Luftnachrichten weitergegeben und verarbeitet. Diese "Notices-to-Airmen" (NOTAMs) beinhalten beispielsweise Flugpläne oder meteorologische Daten.

Über FREQUENTIS Comsoft GmbH

Das Unternehmen startete 2016 durch die Übernahme wesentlicher Assets der 1979 gegründeten ehemaligen Comsoft GmbH. Es ist führender Spezialist im Luftverkehrsmanagement und bietet marktführende AMHS- und AIM-Produkte - die die Einhaltung der aktuellen SESAR- und SWIM-Anforderungen sicherstellen - sowie innovative Surveillance- und Kommunikationslösungen wie ADS-B und Multilaterations-Sensoren an. Darüber hinaus ist Frequentis Comsoft Komplettanbieter von Surveillance Data Distribution Systemen (SDDS-NG).

Als Mitglied der Frequentis-Gruppe entwickelt Frequentis Comsoft mit einem hochwertigen Portfolio und einem qualifizierten Team innovative Lösungen für den Air Traffic Management-Markt, die internationalen Standards entsprechen.

Über FREQUENTIS

Frequentis mit Firmensitz in Wien ist ein internationaler Anbieter von Kommunikations- und Informationssystemen für Kontrollzentralen mit sicherheitskritischen Aufgaben. Solche "Control Center Solutions" entwickelt und vertreibt Frequentis in den Segmenten Air Traffic Management (zivile und militärische Flugsicherung, Luftverteidigung) und Public Safety & Transport (Polizei, Feuerwehr, Rettungsdienste, Schifffahrt, Bahn). Als Weltkonzern verfügt Frequentis über ein internationales Netzwerk an Niederlassungen, Tochtergesellschaften und lokalen Repräsentanten in über 50 Ländern.

Produkte und Lösungen von Frequentis sind an mehr als 30.000 Arbeitsplätzen und in rund 140 Ländern zu finden. 1947 gegründet, ist Frequentis gemäß eigener Berechnung mit einem Marktanteil von 30% Weltmarktführer bei Sprachkommunikationssystemen für die Flugsicherung. Weltweit führend sind die Systeme der Frequentis-Gruppe außerdem im Bereich AIM (Aeronautical Information Management / Luftfahrtinformationsmanagement), bei Message Handling Systemen (Nachrichtensysteme für die Luftfahrt), sowie bei GSM-R Systemen im Bahnbereich.

Die Aktien der Frequentis AG notieren unter dem Kürzel FQT, ISIN ATFREQUENT09, an der Wiener und Frankfurter Börse. Im Jahr 2019 wurde mit weltweit rund 1.850 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ein Umsatz von EUR 303,6 Mio. und ein EBIT von EUR 17,2 Mio. erwirtschaftet.

Detailinformation über Frequentis finden Sie auf der Homepage https://www.frequentis.com

