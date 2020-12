DJ Neue Virus-Variante könnte mehr Impfungen nötig machen - Magazin

BERLIN (Dow Jones)--Die neue Coronavirus-Variante, die sich im Süden Englands rapide ausbreitet, könnte die bisherige Impfstrategie infrage stellen, berichtet das Nachrichtenmagazin Der Spiegel mit Verweis auf das Robert Koch-Institut.

Wenn sich bestätigen sollte, dass der sogenannte R-Wert bei dieser Mutante erhöht ist, also ein Infizierter im Durchschnitt mehr Menschen ansteckt, würde die geplante Durchimpfungsrate von 60 bis 70 Prozent vermutlich nicht mehr ausreichen, um eine Herdenimmunität zu erzielen. Mehr Menschen müssten also geimpft, mehr Impfstoff müsste produziert und gekauft werden. Auf Anfrage des Spiegel bestätigte das Robert Koch-Institut diesen Zusammenhang: "Die Antwort ist Ja. Aber noch ist nicht abschließend geklärt, wie sich die neue Variante auf das Infektionsgeschehen auswirkt."

Andrew Hayward, Professor für die Epidemiologie von Infektionskrankheiten am University College London und Mitglied der Regierungsberatergruppe "New and Emerging Respiratory Virus Threats", sagte dem Spiegel: "Ich mache mir große Sorgen über die Geschwindigkeit, mit der diese neue Variante der dominierende Stamm in weiten Teilen des Landes geworden ist. Man wird striktere Maßnahmen brauchen, wenn man einen großen Anstieg der Sterblichkeit verhindern möchte."

SPD-Gesundheitsexperte Karl Lauterbach sagte dem Spiegel, er halte die Situation für sehr bedenklich. "Wenn sich in der zweiten Welle die neue Variante in Deutschland ausbreiten sollte, dann haben wir wirklich ein Problem". Dann werde es deutlich schwieriger werden, die Fallzahlen niedrig zu halten. Schon jetzt müsste entschieden werden, "dass wir ab Januar die Schulen nur noch mit geteilten Klassen im Wechsel mit Homeschooling betreiben." Auch die Zahl der Menschen, die sich gleichzeitig in einem Supermarkt aufhalten dürfen, müsse womöglich stärker begrenzt werden.

December 23, 2020

