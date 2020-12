Nach der Transaktion hält die Stiftung 48,67 Prozent aller Manner-Aktien, teilte das Unternehmen in einer Aussendung am Mittwoch mit. Man bedaure das Ausscheiden von Katjes als Manner-Akionär, so der Vorstand der Privatstiftung Manner, Albin Hahn. "Als Vorstand der Privatstiftung freut mich der Zukauf der Aktien, da wir mit ausreichender Eigenkapitalausstattung sicherstellen können, dass die Vision ...

Den vollständigen Artikel lesen ...