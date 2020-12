Auftrag für Frequentis: Asecna, die Agentur für Flugsicherung in Afrika und Madagaskar, hat sich für das AMHS von Frequentis entschieden, um das Message Handling in acht afrikanischen Ländern, nämlich Äquatorialguinea, die Elfenbeinküste, Gambia, Gabun, Guinea-Bissau, Kamerun, Komoren und die Zentralafrikanische Republik, zu verbessern. Frequentis-CEO Norbert Haslauer: "Wir freuen uns, Asecna in die Liste unserer AMHS-Referenzen aufnehmen zu können und damit modernste Luftraumkommunikation in die afrikanische Region zu bringen. Der wichtige Infrastruktur-Auftrag bestätigt die Marktführerschaft der Frequentis-Gruppe auf diesem Gebiet," sagt Frequentis CEO Norbert Haslacher. AMHS-Systeme von Frequentis sind bereits in rund 90 ...

