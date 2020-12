DJ MIDDAY BRIEFING - Unternehmen und Märkte

Der Markt-Überblick am Mittag, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

FEIERTAGSHINWEIS

DONNERSTAG (HEILIGABEND): In Deutschland, Dänemark, Finnland, Norwegen, Österreich, Schweden und der Schweiz bleiben die Börsen geschlossen. In folgenden Ländern finden verkürzte Börsensitzungen statt: Australien (bis 04:10 Uhr MEZ), Hongkong (05:00 Uhr MEZ) Italien (bis 13:00 Uhr MEZ), Großbritannien (bis 13:30 Uhr MEZ), Spanien (bis 14:00 Uhr MEZ), Belgien, Frankreich, Luxemburg und den Niederlanden (bis jeweils 14:05 Uhr MEZ und USA (Anleihemarkt bis 19:00 Uhr MEZ, Aktienmarkt bis 20:00 Uhr MEZ).

FREITAG (ERSTER WEIHNACHTSFEIERTAG): In Australien, Belgien, Dänemark, Deutschland, Finnland, Frankreich, Großbritannien, Hongkong, Italien, Luxemburg, Niederlande, Norwegen, Österreich, Schweden, Schweiz, Spanien, Südkorea und den USA bleiben die Börsen geschlossen.

MONTAG: Die Börsen in Australien und Großbritannien bleiben wegen eines Ausgleichstags für den zweiten Weihnachtsfeiertag geschlossen.

AKTIENMÄRKTE (12:50 Uhr)

INDEX Stand +-% +-% YTD S&P-500-Future n.def. n.def. n.def. S&P-500-Future 3.694,25 +0,29% +14,25% Euro-Stoxx-50 3.513,64 +0,46% -6,18% Stoxx-50 3.055,87 +0,20% -10,20% DAX 13.485,27 +0,50% +1,78% FTSE 6.440,07 -0,20% -14,44% CAC 5.490,13 +0,43% -8,16% Nikkei-225 26.524,79 +0,33% +12,12% EUREX Stand +/- Punkte Bund-Future 177,93 0

ROHSTOFFMÄRKTE

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 47,06 47,02 +0,1% 0,04 -15,5% Brent/ICE 50,12 50,08 +0,1% 0,04 -17,2% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.865,98 1.861,00 +0,3% +4,98 +23,0% Silber (Spot) 25,44 25,23 +0,9% +0,21 +42,5% Platin (Spot) 1.015,13 1.004,28 +1,1% +10,85 +5,2% Kupfer-Future 3,55 3,52 +0,8% +0,03 +25,5%

Am Ölmarkt treten die Preise mehr oder weniger auf der Stelle, nachdem ein Branchenverband am späten Vorabend gemeldet hat, dass die Rohöllagerbestände in den USA in der zurückliegenden Woche erneut gestiegen sind. Für die offiziellen Daten im Tagesverlauf am Mittwoch rechnen Ökonomen mit einer deutlichen Abnahme der Vorräte.

AUSBLICK AKTIEN USA

Zur Wochenmitte zeichnet sich an den US-Börsen ein leicht positiver Handelsstart ab. An der Wall Street ist der Mittwoch der vorletzte Handelstag vor der Weihnachtspause. Während an vielen anderen Börsen am Donnerstag wegen Heiligabend der Handel ruht, findet in den USA noch eine verkürzte Sitzung statt.

Vor der Feiertagspause muss der Markt allerdings noch eine Fülle von Konjunkturdaten verarbeiten, die Aufschluss darüber geben werden, wie sich die US-Wirtschaft in der zweiten Welle der Corona-Pandemie geschlagen hat. Beobachter vermuten, dass die hohe Zahl der Neuinfektionen die Erholung der Wirtschaft bremst, andererseits stimmten aber das gerade erst beschlossene US-Konjunkturpaket und die anlaufenden Impfaktionen die Anleger zuversichtlich.

Noch vor der Startglocke werden die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe aus der Vorwoche veröffentlicht, ebenso Daten zu den persönlichen Einkommen und Ausgaben sowie die Auftragseingänge bei langlebigen Wirtschaftsgütern jeweils aus dem November. Eine halbe Stunde nach Handelsbeginn folgen der Uni-Michigan-Index für die Verbraucherstimmung in den USA sowie die November-Daten zu den Neubauverkäufen.

AUSBLICK KONJUNKTUR +

- US 14:30 Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) PROGNOSE: 888.000 zuvor: 885.000 14:30 Persönliche Ausgaben und Einkommen November Persönliche Ausgaben PROGNOSE: -0,4% gg Vm zuvor: +0,5% gg Vm Persönliche Einkommen PROGNOSE: -0,3% gg Vm zuvor: -0,7% gg Vm 14:30 Auftragseingang langlebiger Wirtschaftsgüter November PROGNOSE: +0,5% gg Vm zuvor: +1,3% gg Vm 16:00 Index der Verbraucherstimmung der Universität Michigan Dezember (2. Umfrage) PROGNOSE: 81,0 1. Umfrage: 81,4 zuvor: 76,9 16:00 Neubauverkäufe November PROGNOSE: -0,9% gg Vm zuvor: -0,3% gg Vm 16:30 Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen Energy Information Administration (EIA)

FINANZMÄRKTE EUROPA

An den europäischen Aktienmärkten geht es am Mittwochmittag aufwärts. An der Börse wird weiterhin auf das US-Hilfspaket gesetzt, auch wenn Präsident Trump es bislang nicht unterzeichnet hat. Ansonsten werden die Post-Brexit-Gespräche weitergeführt, was ebenfalls positiv interpretiert wird. Die Umsätze sind allerdings dünn, weil viele Teilnehmer schon in den Weihnachtsferien sind. Die Daimler-Aktie führt mit 2,5 Prozent Plus die Gewinnerliste im Automobilsektor an. Kurstreibend wirkt ein Handelsblatt-Bericht, wonach der Konzern einen Börsengang seines Lastwagen- und Busgeschäfts vorbereitet. Entsprechende Spekulationen sind allerdings nicht neu. Im Blick stehen auch die Autozulieferer, nachdem LG Electronics und Magna ein Gemeinschaftsunternehmen für Komponenten für Elektro-Autos gegründet haben. Conti steigen um 2 Prozent, Infineon um 0,6 Prozent und Elringklinger um 0,7 Prozent. Für den Stoxx-Index der Autobranche geht es um 1,1 Prozent nach oben. Negativ für Hellofresh-Aktien werten Händler die zunehmenden Berichte über Lieferprobleme. Hellofresh geben 3,2 Prozent ab. In London ziehen British Land um 0,5 Prozent an. Das Unternehmen hat Anteile an Gebäuden in London an die Immobilientochter der Allianz verkauft.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % Mi, 8:12 Di, 17:15 % YTD EUR/USD 1,2197 +0,27% 1,2190 1,2178 +8,8% EUR/JPY 126,15 +0,07% 126,05 126,24 +3,5% EUR/CHF 1,0849 +0,23% 1,0825 1,0823 -0,1% EUR/GBP 0,9084 -0,22% 0,9074 0,9132 +7,3% USD/JPY 103,43 -0,19% 103,41 103,66 -4,9% GBP/USD 1,3427 +0,45% 1,3433 1,3336 +1,3% USD/CNH (Offshore) 6,5240 -0,25% 6,5302 6,5399 -6,4% Bitcoin BTC/USD 23.007,00 -3,06% 23.408,25 23.431,50 +219,1%

Das Pfund zieht zu Euro und Dollar leicht an. Im Devisenhandel scheint man weiter optimistisch, was das Zustandekommen eines Post-Brexit-Deals betrifft. "Eine Einigung muss spätestens heute auf den Tisch, wenn Großbritannien die EU mit einem Handelsabkommen verlassen will", stellen die Experten der SEB fest. Zugleich relativieren sie aber, dass selbst wenn eine Einigung aktuell wahrscheinlich scheine, eine Verschiebung der Frist in das nächste Jahr hinein wohl für niemanden mehr überraschend kommen würde. Positiv für das Pfund wirke aber auch, dass Frankreich seine Grenzen wieder geöffnet habe und zumindest Reisenden und Lkw-Fahrern mit negativen Corona-Tests die Einreise erlaube.

FINANZMÄRKTE OSTASIEN

Querbeet aufwärts gegangen ist es am Mittwoch mit den Aktienkursen an den ostasiatischen Aktienmärkten. Marktbeobachter sprachen zum einen von einer Gegenbewegung nach den Kursverlusten vom Vortag, zum anderen von Zuversicht, nachdem der US-Kongress nun endgültig das Stimuluspaket über 900 Milliarden Dollar gebilligt habe. Diesmal etwas im Hintergrund schwelten die Sorgen um die Corona-Pandemie. Für das deutliche Plus des Kospi sorgte auch ein Kurssprung von fast 30 Prozent bei LG Electronics. Der Elektronikkonzern und der Autozulieferer Magna International aus Kanada gründen ein Gemeinschaftsunternehmen für die Herstellung von Komponenten wie Elektromotoren, Konverter, Ladevorrichtungen und weitere Systeme. LG Corp. machten einen Satz um 10 Prozent, LG Display gewannen 6,4 Prozent. Das Indexschwergewicht Samsung Electronics ging 2,2 Prozent fester aus dem Tag, bei SK Hynix waren es 3,1 Prozent. Kunlun Energy verteuerten sich in Hongkongum 12 Prozent, befeuert von Plänen, das Pipeline-Geschäft zu verkaufen. Weiter abwärts ging es mit den australischen Minenschwergewichten, die unter nachgebenden Rohstoffpreisen litten. BHP und Rio Tinto verloren bis zu 1,2 Prozent. Nach Einschätzung von Capital Economics dürfte China neben dem Bann australischer Kohleimporte versuchen, in den nächsten Jahren ganz generell seine Abhängigkeit von Kohleimporten zu verringern.

CREDIT

Die Risikoprämien an den europäischen Kreditmärkten kommen am Mittwoch noch etwas zurück. Dabei ist das Geschäft allerdings sehr dünn. Daran wird sich laut Marktteilnehmern voraussichtlich bis zum Jahresende nicht mehr viel ändern. Auch in den verbleibenden Sitzungen bis zum Jahresende dürften Konjunkturpakete, Brexit-Verhandlungen und Corona die Entwicklung prägen.

Bei der Commerzbank heißt es, im kommenden Jahr dürften sich die Spreads bei Investment Grades und High Yields weiter einengen. Dennoch dürfte es schwieriger werden, nennenswerte Total Returns zu erzielen.

UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 7.30 UHR

Daimler-Aktie von Bericht über möglichen Truck-IPO getrieben

Die Daimler-Aktie notiert am Mittwoch im Mittagshandel mit knapp 3 Prozent im Plus und führt damit die Gewinnerliste im Automobilsektor an. Kurstreibend wirkt ein Handelsblatt-Bericht, wonach der DAX-Konzern sein Lastwagen- und Busgeschäft für einen Börsengang vorbereitet. Das Geschäft mit einem Umsatz von fast 45 Milliarden Euro könnte Ende 2021 vom Rest des Konzerns getrennt werden und an die Börse gehen, so die Zeitung unter Berufung auf Konzern- und Finanzkreise. Wahrscheinlicher sei der Schritt aber im Jahr 2022, so eine Führungskraft.

Pilotengewerkschaft einigt sich mit Lufthansa auf Krisentarifvertrag

Die Deutsche Lufthansa hat sich mit den Piloten auf einen Krisenbeitrag geeinigt. Wie die Gewerkschaft Vereinigung Cockpit (VC) mitteilte, ermöglicht der Krisentarifvertrag der Lufthansa die Fortsetzung der Zugeständnisse der Piloten über das Jahresende hinaus. So kann der Konzern die Kurzarbeit des Cockpitpersonals bis zum Jahresende 2021 verlängern. Die Vereinbarung läuft mindestens bis zum 31. März 2022, der Konzern kann sie bis Ende Juni desselben Jahres ausdehnen.

Dic Asset übernimmt Logistikspezialisten RLI Investors

Das Immobilienunternehmen Dic Asset baut das Geschäft mit einer Übernahme im Logistikbereich aus. Das im SDAX notierte Unternehmen kauft laut eigener Mittelung die RLI Investors GmbH komplett und einen Minderheitsanteil von 25 Prozent an der Realogis Holding GmbH. Der Kaufpreis liege bei rund 42 Millionen Euro. Der Übergang in den Dic-Asset-Konzern soll zu Beginn des ersten Quartals 2021 erfolgen.

Grenke beruft Risikovorständin

Die Grenke AG setzt die angekündigte Schaffung eines zusätzlichen Vorstandspostens für Risikomanagement um. Wie der in die Kritik geratene Leasingkonzern mitteilte, hat der Aufsichtsrat mit Wirkung zum 1. Januar Isabel Rösler zum Chief Risk Officer ernannt. Die ausgebildete Wirtschaftsprüferin wird wesentliche interne Kontrollfunktionen wie Risikocontrolling, Compliance, Geldwäscheprävention und Datenschutz verantworten.

Hapag-Lloyd bestellt für 1 Mrd Dollar sechs Großcontainerschiffe

Die Reederei Hapag-Lloyd baut ihre Flotte aus. Wie der Konzern mitteilte, hat er sechs Großcontainerschiffe mit einer Kapazität von über 23.500 Standardcontainern (TEU) bei der koreanischen Werft Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering bestellt. Das Investitionsvolumen beträgt 1 Milliarde US-Dollar.

Heidelbergcement lotet Verkauf von US-Geschäften aus - Agentur

Der Baustoffkonzern Heidelbergcement will sich einem Agenturbericht zufolge von Geschäften in den USA trennen. Wie Bloomberg unter Berufung auf informierte Personen berichtet, könnte ein Verkauf der Geschäfte in Kalifornien dem DAX-Konzern rund 1,5 Milliarden US-Dollar einbringen. Heidelbergcement habe dafür Morgan Stanley mandatiert.

Kartellamt verhängt Bußen gegen Aluminium-Schmieden von 175 Mio Euro

Wettbewerbswidrige Absprachen kommen mehrere Aluminium-Schmieden teuer zu stehen. Das Bundeskartellamt hat gegen fünf dieser Unternehmen und zehn verantwortliche Mitarbeiter Bußgelder in Höhe von insgesamt rund 175 Millionen Euro verhängt, wie die Behörde mitteilte.

L'Oreal kauft japanische Hautpflegemarke Takami

Der Kosmetikkonzern L'Oreal verstärkt sich mit einer Übernahme in Japan. Wie das französische Unternehmen mitteilte, übernimmt es den Hautpflegeanbieter Takami. Einen Kaufpreis nannte L'Oreal nicht. Takami erzielte 2019 einen Umsatz von rund 50 Millionen Euro und ist 2020 trotz schwieriger Marktbedingungen gewachsen. Die Marke ist in Japan und anderen asiatischen Ländern, auch in China, erhältlich.

Raiffeisen Bank: Entscheidung über Dividende 2019 im kommenden Jahr

Die Raiffeisen Bank International will die Aktionäre bei der Hauptversammlung im nächsten Jahr über die Dividende 2019 abstimmen lassen. Wie die österreichische Bank mitteilte, soll die Entscheidung über die Ausschüttung des Gewinnvortrags auf der für den 19. April 2021 geplanten ordentlichen Hauptversammlung fallen. Auf dem Aktionärstreffen soll auch über die Dividende 2020 abgestimmt werden.

Siemens Gamesa erhält Auftrag über 465 MW in Brasilien

Siemens Gamesa hat einen Großauftrag in Brasilien erhalten. Von Patria Investments habe das Unternehmen laut Mitteilung eine Order für 75 Turbinen der 5.8-170-Baureihe bekommen. Der 465-Megawatt-Auftrag sei der größte für die 5.X-Plattform von Siemens Gamesa in der Unternehmensgeschichte. Die Turbinen sollen ab Ende 2022 im Windpark Sao Vitor im Nordosten des Landes in Betrieb gehen. Angaben zum Auftragswert machte die Siemens Gamesa Renewable Energy SA nicht.

Messengerdienst Telegram führt 2021 zahlungspflichtige Inhalte ein

Der beliebte Messengerdienst Telegram will im kommenden Jahr zahlungspflichtige Inhalte einführen. Geplant seien etwa Angebote für "Premiumnutzer" wie Unternehmen, kündigte der russische Telegram-Mitbegründer Pawel Durow an. Telegram will außerdem eine eigene Werbeplattform starten, um dort Anzeigen zu schalten. Der normale Chatdienst bleibe aber kostenfrei. Die Mehrheit der Nutzer werde "praktisch keine Veränderung bemerken", versicherte Durow.

Videoplattform Vimeo soll eigenständig werden

Die Videoplattform Vimeo soll künftig als eigenständiges Unternehmen agieren. Der Mutterkonzern IAC/Interactive kündigte an, Vimeo abzuspalten und separat an der Börse zu listen. Vimeo war in einer Finanzierungsrunde zuletzt mit 2,75 Milliarden US-Dollar bewertet worden. Der Spinoff soll voraussichtlich im zweiten Quartal vollzogen werden.

